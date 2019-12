Your browser does not support HTML5 video.

Sinh vật có cặp mắt vô lý nhất mọi thời đại 17:42 31/12/2019 Tôm tích - hay bề bề - có lẽ đã rất quen thuộc với chúng ta rồi. Nhưng bên cạnh việc là một... món hải sản tuyệt vời khi lên đĩa, loài vật này còn một sự thật cực kỳ bất ngờ mà rất ít người trong chúng ta biết đến,