Học sinh, sinh viên nhiều tỉnh đi học trở lại sau kì nghỉ phòng dịch Covid-19

Hôm nay ngày 2/3, nhiều trường học trên cả nước đã quyết định cho học sinh, sinh viên đi học trở lại sau kì nghỉ dài do lo ngại dịch Covid-19. Nhiều trường đã chuẩn bị nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho Sức Khỏe học sinh, sinh viên.

Theo Thanh Niên, các trường đã tổng vệ sinh trường lớp, xịt sát khuẩn, sẵn sàng đảm bảo an toàn để đón các em học sinh, sinh viên trở lại trường học. Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu các trường , trung tâm có HS, học viên khối 12 đi học lại phải bố trí phòng học với phương án “phòng cách phòng”. sở cũng khuyến cáo phụ huynh, học sinh tự đo thân nhiện trước khi đến trường, đồng thời khuyến các em học sinh, sinh viên nếu có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở thì không nên đến trường.

Tại Hà Nội, hàng nghìn sinh viên của các trường đại học trên địa bàn đã đi học trở lại như trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Hà Nội , Học viện Báo chí và Tuyên truyền... Trước khi vào lớp, các sinh viên đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Trường cũng đã khử khuẩn toàn bộ hành lang, lớp học, đội sinh viên tình nguyện phát các tờ rơi cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, khẩu trang...

Phó Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa Hà Nội, thầy Trần Văn Tớp cho biết, bất kì sinh viên nào có biểu hiện nghi ngờ nhiễm virus corona như sốt nhẹ, ho khan,... cần chủ động tự cách ly và báo ngay cho nhà trường qua số hotline.

Xịt nước sát trùng tay, kiểm tra thân nhiệt là những việc sinh viên phải làm trước khi vào giảng đường. Các thiết bị y tế này được để sẵn tại lối vào các toà nhà và các tầng. Hôm trước khi đi học, các trường học triển khai các biện pháp khử trùng lần cuối, vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ vệ sinh, hướng dẫn giảng viên và nhân viên có phương án xử lý khi thấy vấn đề bất thường.

Các trường đều sắp xếp các máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn ngay từ cổng trường để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh. Tất cả các em trước khi vào trường sẽ được nhân viên y tế đo thân nhiệt. Nếu có học sinh, sinh viên bị sốt nhẹ hay có dấu hiệu bất thường khác, nhà trường sẽ lập tức báo cho cơ quan y tế để có biện pháp giải quyết. Đối với trường hợp phát hiện có các biểu hiện nhiễm Covid-19 trước khi đi học, học sinh, sinh viên cần chủ động cách ly, báo tin cho nhà trường.

