Sir John Tenniel: Danh họa khiếm khuyết và những tác phẩm nghệ thuật lẫy lừng

Sir John Tennie - Danh họa khiếm khuyết

John Tenniel, tên đầy đủ là Sir John Tenniel, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1820, tại Bayswater, Tây London. Ông là con trai của John Baptist Tenniel, bậc thầy đấu kiếm và nhảy múa, thuộc dòng dõi Huguenotvà Eliza Maria Tenniel. Gia đình John Tennie có tất cả 5 anh chị em. So với các anh chị, ông là người trầm tính, có lối sống nội tâm, kể cả khi còn là cậu bé cho tới khi trưởng thành.

John Tenniel được biết đến là họa sĩ minh họa và nghệ sĩ châm biếm người Anh, đặc biệt được biết đến với tác phẩm trong Punch và minh họa cho Alice's Adventures in Wonderland (1865) - Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ xở thần tiên và Through the Looking-Glass – Xứ xở trong gương (1872).

Chân dung uuar họa sĩ John Tenniel

Theo đánh giá của nhà viết tiểu sử cho ông - Rodney Engen: "Cuộc đời và sự nghiệp của Tenniel là của một người đàn ông tối thượng bên ngoài, sống trên bờ vực của sự tôn trọng".

Thuở thiếu thời, ông Tenniel theo học tại các trường Học viện Hoàng gia. Từ năm 1836 ông lần đầu tiên gửi bức họa của mình đến triển lãm của Hội Nghệ sĩ Anh.



Vào năm 1840, trong một lần Tenniel luyện tập đấu kiếm với cha, chẳng may do lỡ tay cha ông để lại một vết thương nghiêm trọng, từ lưỡi kiếm của mình cho con trai. Sự cố khiến nhiều năm sau đó, Tenniel dần mất đi thị lực ở mắt phải. Tuy nhiên, vì sợ cha buồn lòng và cảm thấy áy náy nên ông không bao giờ nói với cha về mức độ nghiêm trọng của vết thương.

Tuy có xu hướng nghệ thuật hiện đại, nhưng Tenniel đã được biết đến và đánh giá cao như một người hài hước và sự đồng hành ban đầu của ông với Charles Keene đã thúc đẩy và phát triển tài năng của ông về biếm họa học thuật.

Những bức hình minh họa của Tenniel được thiết kế chính xác hơn, mô tả những khoảnh khắc cụ thể về thời gian, địa phương và từng nhân vật thay vì chỉ là những cảnh tổng quát. Không chỉ thay đổi về tính đặc thù của nền tảng, Tenniel còn phát triển mối quan tâm mới về các kiểu người, biểu cảm và cách thể hiện cá nhân, một cái gì đó sẽ mang trong tranh minh họa về Wonderland của Tenniel.

Đặc trưng của phong cách Tenniel xuất phát từ mối quan tâm trước đây của ông về biếm họa. Những năm đầu tiên trên Punch, đã phát triển mối quan tâm của nghệ sĩ biếm họa này về sự độc đáo của con người và vạn vật, gần như mang lại tính cách giống con người cho các vật thể trong môi trường.

Người ta nhận thấy sự thay đổi trong phong cách của ông là đường bóng mờ, chúng được chuyển đổi từ các đường ngang cơ học sang nở mạnh bằng tay, tăng cường đáng kể các khu vực tối hơn.





Những tác phẩm nghệ thuật để đời

Năm 1842, ông cho ra đời tác phẩm đầu tay trong sự nghiệp của mình với Samuel Carter Hall của The Book of British Ballads. Ông tham gia minh họa cuốn sách đầu tiên của mình giữa lúc các cuộc thi khác nhau được diễn ra tại London, như một cách thức mà chính phủ có thể chống lại ngày càng gia tăng của phong cách Germanic Nazarenes và xu hướng quảng bá của trường nghệ thuật quốc gia Anh.

Năm 1845, Tenniel đã lên kế hoạch tham gia cuộc thi House of Lords, cùng các nghệ sĩ để giành cơ hội thiết kế trang trí tranh tường của Cung điện Westminster mới. Tuy bỏ lỡ thời hạn, song ông đã gửi một bộ phim hoạt hình dài 16 feet (4,9 m), An Allegory of Justice, tới một cuộc thi thiết kế trang trí tranh tường mới ở Cung điện Westminster. Sau cuộc thi, ông nhận được 200 đô la phí bảo hiểm và một khoản hoa hồng để vẽ một bức bích họa trong Hội trường chờ Thượng viện (hay Hội trường của các nhà thơ) trong Nhà thờ của các vị lãnh chúa.

Kỉ niệm 200 năm ngày sinh của ông, Google Doole vinh danh

Thông qua những hình ảnh châm biếm, thường cực đoan và đôi khi để phản ánh thế giới Anh vì những thay đổi sâu rộng trong cải cách chính trị và xã hội

Giáng sinh 1850, ông được mời bởi Đánh dấu Lemon để điền vào vị trí của họa sĩ truyện tranh chung (với John Leech) trên Punch, sau khi được chọn vào sức mạnh của hình ảnh minh họa gần đây để Aesop 's Fables.

Lần đó, ông đã đóng góp bản vẽ đầu tiên của mình trong bức thư đầu tiên xuất hiện trên p. 224, quyển XIX. Điều này được mang tên "Lord Jack the Giant Killer" và cho thấy Lord John Russell tấn công Hồng y Wiseman.

Đến năm 1861, Tenniel được đề nghị vị trí của John Leech tại Punch, với tư cách là họa sĩ truyện tranh chính trị. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì ý thức đứng đắn và kiềm chế trong các vấn đề chính trị và xã hội nóng bỏng thời đó.





Gắn bó cả cuộc đời cho nghệ thuật





Tại Punch, nhiệm vụ của Sir John Tenniel là theo dõi các lựa chọn có chủ ý của các biên tập viên, người có lẽ đã lấy gợi ý của họ từ The Times và cũng sẽ cảm thấy những lời đề nghị căng thẳng chính trị từ Nghị viện.

Những năm 1860, phim hoạt hình của ông đã phổ biến một bức chân dung của người Ailen như một người phụ nữ, bừa bãi trong sự thèm ăn của mình và giống như một con đười ươi về đặc điểm khuôn mặt và tư thế.

Tác phẩm tranh sơn mài của Tenniel

Bên cạnh đó, nhiều phim hoạt hình chính trị của Tenniel thể hiện thái độ thù địch mạnh mẽ với chủ nghĩa dân tộc Ailen, với người Fenian và giải đấu Land được miêu tả là những kẻ vũ phu, giống như vượn, trong khi "Hibernia" - nhân cách hóa của Ireland - được miêu tả là một cô gái xinh đẹp, bất lực bị đe dọa bởi những "quái vật" như vậy và chuyển sang bảo vệ một "chị gái" trong hình dạng của một Britannia mạnh mẽ, bọc thép .

Ngày 8/10/1881, bản vẽ của ông trong tác phẩm "Một trận đấu không cân sức" được xuất bản, mô tả một sĩ quan cảnh sát chiến đấu với một tên tội phạm chỉ với một cây dùi cui để bảo vệ, cố gắng đưa ra một điểm cho công chúng rằng cần phải thay đổi phương pháp trị an.

Trong nhiều năm, Tenniel đã vẽ 2.165 phim hoạt hình cho Punch một ấn phẩm tự do và hoạt động chính trị, phản ánh tâm trạng của công chúng Victoria về những thay đổi xã hội tự do. Vì thế, trong phim hoạt hình của mình, đại diện cho nhiều năm lương tâm của đa số người Anh.

Ngoài ra, Tenniel đã đóng góp khoảng 2.300 phim hoạt hình, vô số bức vẽ nhỏ, nhiều phim hoạt hình hai trang cho Punchman Almanac và các sản phẩm đặc biệt khác, cùng 250 thiết kế cho sách Pocket của Punch.

Ảnh bìa Tạp chí Punch được Sir John Tenniel thiết kế số ra năm 1882.

Cả cuộc đời mình, hiệp sĩ John Tenniel đã minh họa nhiều cuốn sách. Các bức vẽ của ông cho Alice's Adventures in Wonderland và Through the looking-Glass rất tinh tế, thông minh và cực kỳ phù hợp với văn phong của Lewis Carroll. Nhờ những tác phẩm minh họa của mình, ông tên tuổi ông vang xa mang tầm quốc tế.

Tuy gắn bó với nghệ thuật và nổi tiếng nhưng cuộc sống đời thường của ông lại khá cô độc, kể từ khi người vợ của ông qua đời, dù họ mới chỉ sống bên nhau được 2 năm. Năm 1893, John Tenniell được phong tước hiệp sĩ năm và nghỉ hưu năm 1901. 25/2/1914 ông trút hơi thở cuối cùng tại London.

Hôm nay, ngày 28/2, nhân kỉ niệm 200 năm ngày sinh của Hiệp sĩ John Tenniel, Google Doole đã thay đổi giao diện để tưởng nhớ tới nhân vật tài hoa này.