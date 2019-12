Số bệnh nhân nhập viện vì cúm tăng, Bộ Y tế yêu cầu nhập khẩu thuốc Tamiflu

Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo thời gian tới, số ca mắc bệnh cúm có thể tăng trên toàn quốc trong khi thuốc Tamiflu đang khan hiếm. Do đó, Cục đã có chỉ đạo yêu cầu nhập khẩu thuốc phục vụ điều trị.

Trong hai tháng cuối năm, miền Bắc bước vào mùa Đông - Xuân thời điểm mà dịch cúm mùa phát triển mạnh. Theo TS.BS Đỗ Thiện Hải, Trung tâm Bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, riêng trong tháng 11, có gần 500 bệnh nhân cúm nhập viện, trong đó số bệnh nhi nhập viện vì cúm A nhiều nhất trong 2 tuần qua.

BSCK II Phạm Thị Như Hoa, khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, cũng cho biết hiện tại, có ngày Khoa tiếp nhận hơn 200 bệnh nhi tới khám vì cúm mùa trong đó, có tới 100 ca nặng phải nhập viện.

Lý giải tình trạng bệnh nhân mắc cúm gia tăng trong những ngày gần đây, đặc biệt tại những bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội và TP.HCM, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, nhận định nguyên nhân do người dân các tỉnh dù mắc bệnh ở mức độ nhẹ nhưng không qua các bệnh viện tuyến trước mà tới thẳng bệnh viện tuyến trung ương.



Trong khi đó, miền Bắc đang vào mùa đông, nhiệt độ thay đổi thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm dễ dàng phát triển và lây lan. Đặc biệt, phải kể đến yếu tố ô nhiễm môi trường, đặc biệt tại hàng loạt các đô thị ở miền Bắc, xu hướng giao thương ngày càng gia tăng giữa các khu vực, vùng miền làm dịch bệnh càng dễ lây lan, phát triển.



Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước ghi nhận 408.907 trường hợp mắc cúm, 10 trường hợp tử vong, giảm 10,4% số mắc và hai trường hợp tử vong so với cùng kỳ 2018.



Tuy nhiên, Cục Y tế dự phòng nhận định trong thời gian tới, số mắc bệnh cúm có thể ghi nhận gia tăng trên toàn quốc, đặc biệt là trong mùa đông xuân và dịp Tết nguyên đán, lễ hội tập trung đông người.



Vấn đề đặt ta hiện nay là tình trạn khan hiếm thuốc Tamiflu - một trong những loại đặc trị cúm A. Nguồn thuốc cạn kiệt đẩy mức giá lên cao gấp 4-5 lần.

Về vấn đề này, Cục Quản lý Dược cho hay đã nhận được văn bản của Sở Y tế TP.HCM thông báo nhà nhập khẩu không tiếp tục ký hợp đồng và không cung cấp thuốc cho bệnh viện. Còn tại miền Bắc, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng phản ánh về việc hết thuốc Tamiflu, đề nghị được vay thuốc từ nguồn dự trữ phòng chống dịch của Bộ Y tế.



Trước tình trạng này, ngày 18/12, Cục Quản lý dược có văn bản gửi Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2, yêu cầu khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết để nhập khẩu thuốc Tamiflu 75 mg phục vụ điều trị dịch cúm.



Đồng thời, Cục cũng có văn bản khẩn gửi Sở Y tế và các bệnh viện, đề nghị các bệnh viện liên hệ với đầu mối nhập khẩu thuốc, chủ đồng nguồn thuốc điều trị cho người bệnh, tăng cường kiểm tra xử lý trường hợp tích trữ thuốc để bán với giá cao.



Trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hết thuốc, cần lập ngay hồ sơ để Cục Quản lý Dược giải quyết theo quy trình thẩm định nhanh, đảm bảo có thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng chống dịch bệnh.



Trước tình hình dịch cúm mùa còn diễn biến phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo không phải cứ bị cúm là sử dụng Tamiflu. Các bậc phụ huynh lo lắng thái quá săn lùng bằng được thuốc đã vô tình đẩy giá lên cao.



Lưu ý, Tamiflu chỉ được chỉ định dùng cho những bệnh nhân mắc cúm đã có biến chứng như: Lưu ý, Tamiflu chỉ được chỉ định dùng cho những bệnh nhân mắc cúm đã có biến chứng như: viêm đường hô hấp , mắc bệnh tim, phổi mạn tính, tiểu đường , suy thận.



Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện ban đầu là sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi sau đó là đau họng và ho kéo dài. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, lây nhanh qua đường hô hấp thông qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc.



Việt Nam hiện chưa ghi nhận chủng virus cúm mới, cũng như chưa có sự đột biến gen làm tăng độc tính hay gây kháng thuốc ở các chủng virus cúm lưu hành trên người. Các chủng virus cúm được ghi nhận chủ yếu là virus cúm A (H1N1) và B. Hiện tại, dịch cúm mùa đang hoành hành ở Việt Nam do virus cúm A H1N1 gây ra.





