Sợ bị đòi nợ, nữ giúp việc An Giang tung tin bị nhiễm virus covid-19, cơ quan chức năng kiểm tra cả chuyến xe

Mới đây, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một người phụ nữ trên địa bàn vì tung tin bản thân bị nhiễm chủng mới virus cổna (covid-19) gây hoang mang dư luận.

Các bệnh nhân nhiễm virus corona cần được cách ly đặc biệt. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, tối 9/2, một người phụ nữ tên Trần Thị M. (SN 1984, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) trình báo tới Công an xã Phú Thạnh về việc bà Dương Kim H. (SN 1962, ngụ ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) bị nhiễm chủng mới virus corona gây viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) và hiện đang đi trên xe khách H.T từ Sài Gòn về nhà ở xã Phú Thạnh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Thạnh đã báo cáo lên Công an huyện Phú Tân. Để chủ động phòng ngừa, không để bị động trước diễn biến bất ngờ của dịch bệnh, ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Phú Tân đã phối hợp với Đội Phản ứng nhanh, Công an xã Phú Thạnh tổ chức đón chuyến xe khách bà H. đang đi.

Ngay khi tiếp cận được xe khách, tổ công tác đã tiến hành cách ly, làm các thủ tục kiểm tra đối với bà H. Thời điểm này, trên xe khách có 19 người bao gồm tài xế, phụ xe và 17 hành khách. Thông tin về những người này được lập danh sách để theo dõi tránh trường hợp bà Huệ bị nhiễm COVID-19 và lây lan trên xe.

Tuy nhiên, qua kiểm tra Sức Khỏe , cơ quan chức năng phát hiện bà H. không có bất kỳ biểu hiện nào liên quan đến dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona COVID-19. Chiếc xe khách được tiếp tục hành trình về thị xã Tân Châu.

Một người phụ nữ bị triệu tập vì đăng tin sai sự thật về virus corona. Ảnh: Người Đưa Tin



Sau đó, cơ quan chức năng mời người báo tin là bà Dương Kim H. lên làm việc. Tại đây, bà H. cho biết làm nghề giúp việc ở TP.HCM nhưng hôm 9/2 đã xảy ra cự cãi với chủ nhà nên bị đuổi việc. Do đang nợ chị M. số tiền 12 triệu đồng, sợ sau khi về quê sẽ bị đòi tiền nên bà H. đã gọi điện thoại cho chủ nợ nói dối chủ nhà nơi bà này làm việc đã chết do nhiễm virus corona.

Nghe thông tin này, chị M. sợ bà H. về quê sẽ lây bệnh cho mọi người nên trình báo với Công an xã Phú Thạnh.

Được biết, Công an huyện Phú Tân đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Dương Kim H. số tiền 750.000 đồng về hành vi "báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền". Việc bà H. tung tin thất thiệt đã gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến hoạt động của xe khách nên phải xử phạt để giáo dục, răn đe, cam kết không tái phạm.

