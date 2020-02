Số ca cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi đã tăng gấp đôi chỉ sau 1 ngày

Đến chiều 15/2, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho hay số trường hợp cách ly ở Bệnh viện đã tăng lên 16 người.

Một trường hợp diễn tập cách ly do bệnh Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến (Củ Chi)



Được biết, những người được đưa vào cách ly tại Bệnh viện dã chiến bao gồm: 8 người dân từ Trung Quốc trở về, 3 người cư ngụ tại TP HCM và 5 người trú tại các tỉnh Tây Ninh, Đắc Lắk, Bình Định, Bình Thuận.



Tại bệnh viện dã chiến đặt tại huyện Củ Chi, người bị cách ly được phục vụ bữa ăn, cung cấp trang phục y tế, cung cấp khẩu trang. Đặc biệt, bệnh viện này trang bị 2 máy phiên dịch đa ngôn ngữ để giao tiếp với người cách ly là người nước ngoài.



Người bệnh và nhân viên y tế được trang bị phương tiện liên lạc thuận lợi cho qua hệ thống camera thông minh. Mỗi phòng cách ly được trang bị kết nối wifi, màn hình tivi giúp cho người bệnh không có cảm giác bị cô lập trong thời gian cách ly tại BV.



Trung tâm điều phối thông minh đặt tại Sở Y tế sẽ giao ban trực tuyến kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, viên chức an tâm công tác tại BV dã chiến.



Lắp đặt hệ thống camera theo dõi tại từng khu nhà của BV dã chiến

Theo BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, hiện tại TP.HCM đang có 32 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trong đó 31 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 1 trường hợp nghi ngờ ghi nhận thêm trong ngày 14/2 và đang chờ kết quả xét nghiệm. Có 45 người được xác định tiếp xúc gần với người bệnh, trong đó 17 trường hợp đã kết thúc theo dõi, 18 trường hợp đang được cách ly tập trung và 10 ca đang cách ly tại nhà.



Tổng số người được cách ly tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện là 51 người, trong đó 22 người hết thời gian theo dõi và hiện còn đang theo dõi 29 người. Có tổng số 2.901 người được cách ly tại nhà/cơ sở lưu trú, trong đó 1.712 người đã hết thời gian theo dõi và hiện còn đang theo dõi là 1.189 người. Các trường hợp theo dõi chưa có trường hợp nào có dấu hiệu bệnh.

