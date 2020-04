Số ca mắc mới liên tục giảm nhưng vì sao chưa thể đánh giá tình hình dịch tại Việt Nam?

Hôm nay (6/4), tròn một tháng kể từ khi ghi nhận ca mắc COVID-19 thứ 17, đánh dấu dịch COVID-19 bùng phát đợt 2 tại Việt Nam. Trong một tháng qua, cả nước ghi nhận thêm 225 ca. Các chuyên gia đánh giá tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã chuyển từ giai đoạn một sang giai đoạn 2 và 3.



Tại sao số ca mắc mới giảm?



Hai buổi sáng liên tiếp ngày 5 và 6/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới nào. Trước đó, ngày đỉnh điểm hôm 22/3, Bộ Y tế xác nhận thêm 19 ca mắc mới. Tuy nhiên từ đầu tháng 4 số ca mắc mới giảm dần, điển hình là từ 10 ca của ngày 3/4 xuống 3 ca ngày 4/4.

Nguồn: Bộ Y tế

PGS Nhung đánh giá, những ngày qua, không ghi nhận thêm ca bệnh nào do lây nhiễm cộng đồng. Điều đó thể hiện chiến dịch tổng lực gồm giãn cách xã hội , không tiếp xúc, phòng chống sự lây lan đã có hiệu quả.



PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho hay các ca mắc mới giảm bởi chúng ta đã tập trung giám sát các ca bệnh nhập cảnh. Nhìn chung, số người nhập cảnh đã giảm hẳn và số ca mắc được ghi nhận trong nhóm này cũng giảm.



Vẫn còn mầm bệnh trong cộng đồng



Các chuyên gia đều thừa nhận dù số ca mắc mới giảm là tín hiệu vui nhưng hiện còn quá sớm để đánh giá về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương nhận định: "Còn sớm để có thể đánh giá tình hình bởi số ca mắc còn phụ thuộc vào công cụ tìm kiếm. Lo ngại nhất hiện nay là các mầm bệnh vẫn còn ở trong cộng đồng".



PGS Nhung lấy ví dụ trường hợp bệnh nhân 237 người Thụy Điển là chưa kiểm soát được, không biết nguồn lây bệnh F0 ở đâu và F0 đã được kiểm soát hay chưa.



Tương tự, PGS Phu khẳng định: “Hiện tại, vẫn chưa thể đánh giá được tình hình. Các ca trong cộng đồng bây giờ mới là mối cần quan tâm. Chúng ta cần phải xem diễn biến trong cộng đồng như thế nào”.



Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Trưởng khoa Y tế Công cộng và Điều dưỡng, Đại học Quang Trung, cũng cho rằng phải cần ít nhất 2 tuần mới có thể đánh giá dịch đã lui hay chưa.



Cùng với đó, các chuyên gia đều cho rằng người dân tuyệt đối không thể chủ quan bởi đây là giai đoạn quyết định cho toàn bộ quá trình chống dịch.

Xét nghiệm nhanh diện rộng là giải pháp tìm kiếm mầm bệnh trong cộng đồng



PGS Trần Đăc Phu, ở giai đoạn một, mục tiêu của chúng ta là làm chậm thời gian xuất hiện dịch, từ đó làm chậm quá trình bùng phát dịch. Chúng ta đã làm mạnh nên dịch diễn biến chậm, đến giờ vẫn chưa bùng. Còn ở giai đoạn này là thực sự quyết định. Nếu không làm tốt, dịch sẽ bùng lên như ở các nước.



Do đó, chuyên gia khuyến cáo trong thời gian quyết định này, người dân tuyệt đối không được lơi lỏng, vẫn phải giữ vững tinh thần "chống dịch như chống giặc". Người dân vẫn cần phải nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội và làm theo những khuyến cáo từ Bộ Y tế.



Theo PGS Nga, Việt Nam đang trong giai đoạn vàng để để ngăn chặn dịch. Cơ hội trong những ngày này là hạn chế lây lan đến mức thấp nhất, khoanh vùng kịp thời các ổ dịch COVID-19 để nó không bùng phát mạnh trong cộng đồng.



Theo PGS Nhung, xét nghiệm cộng đồng tác dụng chỉ điểm nhất định và là yếu tố khả quan để tiên lượng tình hình dịch trong cộng đồng, hạn chế các trường hợp mất dấu F0.

Your browser does not support HTML5 video.

Cơ thể phản ứng như thế nào khi nhiễm virus corona