Số ca nhiễm COVID-19 mới ở Trung Quốc bất ngờ tăng lên gần 100 người

Theo PLO, sáng 12/4, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho hay trong 24h qua, nước này ghi nhận gần 100 ca nhiễm COVID-19 mới. NHC cũng cho biết, những ca bệnh mới này hầu hết là các ca có nguồn gốc từ nước ngoài. Hiện Trung quốc đang ghi nhận 82.052 ca nhiễm, 3.339 ca tử vong cùng với 1.086 trường hợp nhiễm bệnh không ghi nhận triệu chứng đang được cách ly, theo dõi.

Trước đó vào ngày 11/4, NHC cho biết Trung Quốc có 99 ca nhiễm mới, cao gấp đôi so với một ngày trước đó chỉ ghi nhận 46 ca mới. Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm mới trên, có tới 97 ca là du khách nước ngoài. Bên cạnh đó, hiện Trung Quốc ghi nhận thêm 63 ca nhiễm COVID-19 không biểu hiện triệu chứng, cao hơn so với ngày 10/4 chỉ ghi nhận 34 ca không triệu chứng.

Dù vậy, Trung Quốc chưa ghi nhận ca tử vong mới nào. Một tín hiệu đáng mừng khác là vào ngày 11/4 vừa qua, khoảng 50 người đã được xuất viện, nâng tổng số người khỏi bệnh SARS-CoV-2 tại Trung Quốc lên 77.575 trường hợp.

Tâm dịch Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, kết thúc 76 ngày "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa đã cho thấy nỗ lực ngăn chặn đại dịch có hiệu quả, là tín hiệu tốt đẹp đối với Trung Quốc. Giảng viên Ho-Fung Hung thuộc bộ môn Kinh tế chính trị tại Đại học Johns Hopkins nói với The Guardian: "Việc Vũ Hán trở lại bình thường đã gửi một tín hiệu tốt đẹp rằng Trung Quốc đang quay trở lại với hoạt động sản xuất và kinh doanh ... Dù có những nỗ lực từ chính phủ nhưng người dân vẫn phải hết sức cảnh giác".

Lãnh đạo TP. Vũ Hán cho hay việc dỡ bỏ phong tỏa sẽ được thực hiện "dần dần và theo đúng trình tự". Hiện nhiều nhà hàng, trường học vẫn phải đóng cửa, một số khu phố vẫn bị phong tỏa chỉ cho người ra ngoài đi làm. Các trạm kiểm soát vẫn hoạt động, yêu cầu người dân phải trình "mã code Sức Khỏe " mới được tự do đi lại. Đồng thời, các quan chức Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết họ vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát dịch lây lan trong cộng đồng dù đỉnh dịch đã tạm qua. Tới đây, Bộ Nội vụ và NHC dự kiến ban hành một bộ hướng dẫn về các dịch vụ và kiểm soát dịch bệnh ở cấp cộng đồng.

Chi Nguyễn (T/h)