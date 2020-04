Số ca nhiễm COVID-19 tăng vượt quá 42.800 người, Tổng thống Nga vẫn tự tin kiếm soát tốt tình hình

Số liệu của Trung tâm Kiểm soát dịch COVID-19 Moscow cho biết, các ca nhiễm mới được phát hiện ở trong 78 khu vực của nước Nga. Trong số những trường hợp mắc bệnh, đã có 3.291 người hồi phục và 361 người tử vong.



Thủ đô Moscow là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng một ngày đêm đã tăng đến 3570, nâng tổng số mắc bệnh lên 24.324 người. Theo Ban điều hành về theo dõi và kiểm soát tình hình COVID-19 ở Moscow, khoảng 60% người dân Moscow nhiễm dịch COVID-19 không có triệu chứng. Trước đây, tỷ lệ này chỉ chiếm 40%.



Tuy nhiên, trong tuần qua, tại Moscow, các khả năng chẩn đoán đã được mở rộng đáng kể, trước hết là chất lượng công việc của các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã tăng lên. So với trước đó, theo kết quả xét nghiệm lặp lại, tỷ lệ xác nhận trong các trung tâm tham chiếu cho xét nghiệm dương tính là khoảng 40%, hiện tại chỉ số này đạt 77%.

Tuy số ca mắc tiếp tục tăng nhưng số ca tử vong ở Nga vẫn ở mức độ được kiểm soát

Giám đốc Viện Ký sinh trùng Y học, Bệnh nhiệt đới và lây truyền của Đại học Sechenov, Tiến sĩ Khoa học Y khoa, Giáo sư của Viện Hàn lâm Khoa học Nga Alexander Lukashev cho rằng, việc phát hiện hiệu quả các trường hợp nhiễm dịch COVID-19 nhẹ và sự chuẩn bị kịp thời của các cơ sở y tế ở Nga giúp kiềm chế tỷ lệ tử vong ở mức rất thấp, khoảng 0,8%.



Mặc dù , ông Alexander Lukashev cho rằng con số này có thể tăng gấp hai và ba lần, nhưng nó đã thấp hơn so với những gì được quan sát ở Italy và Tây Ban Nha ở cùng giai đoạn lây lan của dịch bệnh.



Đồng thời, ông Alexander Lukashev lưu ý rằng, không nên chú ý đến tổng số trường hợp nhiễm, mà là thống kê các trường hợp nặng và tử vong.

Có cái nhìn tích cực hơn, trong buổi phát biểu chúc mừng người dân nhân dịp lễ Phục sinh ngầy hôm nay, Tổng thống Putin khẳng định, đất nước có một nền kinh tế khỏe mạnh, tiềm năng khoa học, cơ sở vật chất cần thiết và chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực y tế.



Tổng thống cho biết thêm, Nga đang chăm chú phân tích kinh nghiệm của các nước khác, tích cực phối hợp với các đồng nghiệp nước ngoài và hiểu điều gì đang diễn ra, nhìn thấy những rủi ro, biết cần làm gì trong bất cứ sự phát triển nào của tình hình và làm tất cả những gì cần thiết, đồng thời hành động trước.



Tất cả các biện pháp về bảo vệ cuộc sống và Tất cả các biện pháp về bảo vệ cuộc sống và Sức Khỏe của người dân, về hỗ trợ kinh tế đang đòi hỏi thêm các nguồn lực lớn và các nguồn dự trữ. Nga có tất cả những điều này. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, tất cả các cấp chính quyền cần làm việc nhịp nhàng, có tổ chức, có trách nhiệm. Tình hình đang ở trong tầm kiểm soát hoàn toàn. Cả xã hội đoàn kết trước mối đe dọa chung.

Minh Tú (t/h)