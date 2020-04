Số ca tử vong ở Mỹ vượt 4.000, Nhà Trắng dự đoán con số có thể tăng lên 100.000-240.000

Tính đến trưa 1/4, số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ đã vượt 4.000, tổng số ca nhiễm cũng lên gần 189.000 người.

Theo thống kê từ Kompa, đến trưa 1/4, số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ đã vượt 4.000, tổng số ca nhiễm cũng lên gần 189.000 người. Trung bình, cứ 1 phút Mỹ lại ghi nhận thêm 16 ca nhiễm mới. Số ca nhiễm mới và tử vong tăng chóng mặt, Mỹ trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới bất chấp hàng loạt biện pháp ứng phó.

Chỉ trong ngày 31/3, Mỹ ghi nhận thêm 864 ca tử vong dù hàng triệu người Mỹ chỉ ở yên trong nhà và tuân thủ đúng các chỉ dẫn y tế. Đây được xác định là số ca tử vong cao nhất trong một ngày ở Mỹ kể từ khi bùng phát đại dịch.

Ảnh minh họa.

Trong đó, số ca tử vong chủ yếu tập trung ở bang New York - tâm dịch COVID-19 tại Mỹ. Hàng loạt nhà xác Bệnh viện bị quá tải, giới chức buộc phải tìm những chỗ trống để bảo quản thi thể. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) đã phải điều 85 xe đông lạnh tới New York để làm nhà xác dã chiến. Trước tình hình này, thị trưởng thành phố New York - Bill de Blasio, cho biết sẽ kêu gọi các nguồn lực liên bang hỗ trợ thành phố này chống dịch.

Từ 31/3, Chính phủ Mỹ đang chạy đua với thời gian để lập nên hàng trăm bệnh viện dã chiến gần các thành phố lớn, khi mà dịch COVID-19 đang khiến hệ thống y tế nước này bị quá tải nặng nề.



Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày hôm qua (31/3 theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo, nước Mỹ có lẽ sẽ trải qua “hai tuần rất đau đớn”, hàng nghìn người dân Mỹ sẽ tử vong vì virus SARS-CoV-2. Ông Trump nhấn mạnh: "Tôi muốn mọi người cần chuẩn bị thật tốt cho những ngày khó khăn phía trước". Tuy nhiên, TT Mỹ cũng tin rằng: "Sẽ có ánh sáng ở cuối đường hầm".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra sau khi Nhóm cố vấn đặc biệt về COVID-19 cho Nhà Trắng kêu gọi người dân nên tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn về giãn cách xã hội , để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo bác sỹ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia cùng các quan chức y tế công cộng trong Nhóm cố vấn đặc biệt về COVID-19, dù Mỹ có duy trì các biện pháp ngăn ngừa dịch như hiện này thì virus corona chủng mới vẫn có thể khiến 100.000 đến 240.000 người Mỹ tử vong và hàng triệu người mắc bệnh.

Nếu Mỹ không có bất kỳ biện pháp nào để giảm thiểu sự lây lan, số người tử vong do COVID-19 thậm chí có thể nhảy vọt lên 1,5 đến 2,2 triệu ca.

Thùy Nguyễn (t/h)