Số ca tử vong ở Ý vượt 8.000, huy động xe quân đội chở thi thể do nhà xác quá tải

Bất chấp các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt được đưa ra từ 23/2, nước Ý vẫn không ngừng gia tăng số ca tử vong và ca nhiễm mới. Dù đã "lùi" về vị trí thứ 3 thế giới về số ca nhiễm với 80.589 trường hợp nhưng so với số người nhiễm bệnh ở Trung Quốc (81.340) thì tương lai Ý vượt qua Trung Quốc không còn xa.



Đặc biệt, số ca tử vong ở Ý dẫn đầu thế giới với 8.215 ca, bỏ xa vị trí thứ hai là Tây Ban Nha (4.365). Thậm chí, số người chết do đại dịch ở Ý còn lớn hơn tổng của cả Tây Ban Nha và Trung Quốc (tâm dịch đầu tiên trên thế giới) cộng lại.



Huy động xe quân đội để chở thi thể do nhà xác quá tải



Chỉ trong 1 ngày, các quan chức ở Rome đã báo cáo thêm 662 ca tử vong và 6.153 ca nhiễm mới. Dù số lượng người mắc đã giảm nhẹ so với những ngày trước đó, nhưng cũng chẳng bù đắp nổi không khí tang thương đang bao trùm cả quốc gia này.

Ảnh: SCMP.



Trong đó, số nạn nhân khổng lồ chủ yếu đến từ khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là thành phố Bergamo khiến các nhà hỏa táng ở đây bị quá tải. Tâm dịch quá mạnh khiến thành phố Bergamo (phía Bắc nước Ý) phải "gửi" nhiều thi thể đến các nhà hỏa táng ở các thị trấn lân cận nhằm giảm bớt gánh nặng.



Ngày 26/3, 6 xe tải quân đội đã vận chuyển quan tài chứa thi thể người tử vong do Ngày 26/3, 6 xe tải quân đội đã vận chuyển quan tài chứa thi thể người tử vong do COVID-19 ở nước này ra khỏi nghĩa trang ở Bergamo. Trong một bài phát biểu, Thị trưởng thành phố Giorgio Gori cho biết: "Số lượng người chết tăng quá nhanh khiến nghĩa trang và nhà hỏa táng của Bergamo không thể đảm đương nổi".



Thị trưởng cũng bổ sung, thành phố cũng đã nhận được 113 bình đựng tro cốt của các thi thể đã được gửi đi hỏa táng vào đầu tuần này. Một nhà kho ở xã Ponte San Pietro ở vùng ngoại ô phía tây của Bergamo cũng thành nơi xếp 35 quan tài gỗ được chuyển đến hôm 26/3 để chờ hỏa táng vào 27/3. Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều quan tài "nằm chờ" ở nhà thờ Seriate, phía đông của Bergamo.



Lo ngại đại dịch tràn xuống phía nam



Chính phủ Ý lo ngại, cuộc khủng khoảng do COVID-19 có thể từ phía bắc tràn xuống phía nam nước này - khu vực vốn kém phát triển hơn.



Người đứng đầu khu vực Campania, bao gồm thành phố Naples đã cảnh báo về một cuộc tụ tập lớn của những người Hồi giáo, có thể trở thành ổ dịch gieo rắc virus khắp mọi nơi, theo South China Morning Post.

Ảnh: SCMP.



Số người chết chính thức ở Campania - khu vực đông dân thứ ba của Ý, với gần sáu triệu người - đã tăng từ 29 người hôm chủ nhật (22/3) lên 83 vào thứ năm (26/3). Tuy nhiên, chưa có thành phố nào ở khu vực phía Nam đã ghi nhận hơn 100 trường hợp tử vong do virus corona cho đến nay.



Số liệu mới nhất của Ý xác nhận, COVID-19 là nguyên nhân tử vong của rất nhiều người già và người bệnh. Dữ liệu từ 5.542 trường hợp tử vong đầu tiên của Ý cho thấy 98,6% nạn nhân là người ốm yếu hoặc người cao tuổi. Hơi hơn một nửa trường hợp có ba hoặc nhiều vấn đề Số liệu mới nhất của Ý xác nhận, COVID-19 là nguyên nhân tử vong của rất nhiều người già và người bệnh. Dữ liệu từ 5.542 trường hợp tử vong đầu tiên của Ý cho thấy 98,6% nạn nhân là người ốm yếu hoặc người cao tuổi. Hơi hơn một nửa trường hợp có ba hoặc nhiều vấn đề Sức Khỏe khác khi họ tử vong. Chỉ 29,1% nạn nhân là phụ nữ.



Tuy nhiên, nhà virus học người Ý Roberto Burioni, cho biết các số liệu có thể chưa đáng tin cậy bởi Ý mới chủ yếu thử nghiệm những người có biểu hiện các triệu chứng giống như bệnh cúm. Tỷ lệ tử vong của Ý trong số các trường hợp COVID-19 được xác nhận là 10,1% - cao hơn nhiều so với các quốc gia có xét nghiệm trên diện rộng như Hàn Quốc.



Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19



Thùy Nguyễn (theo SCMP)