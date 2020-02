Sợ COVID-19, kẻ đánh cắp xác chết trốn truy nã 4 năm tự nguyện ra đầu thú

SCMP đưa tin, có ít nhất 10 tên tội phạm hình sự đã ra tự thú kể từ khi chính quyền địa phương phong tỏa các thành phố, thị trấn và cộng động tại nhiều tỉnh, thành phố ở Trung Quốc . Trong số đó phải kể đến các trương hợp tội phạm ở Nội Mông bị truy nã về tội đánh cắp xác chết nhằm phục vụ tục minh hôn ở nước này.

Như báo đài Trung Quốc từng đưa tin, nghi thức đánh cắp xác chết để tiến hành hôn nhân ma quỷ đang bị biến tưởng theo nhiều hình thức khác nhau. Tục lệ lạc hậu này được ghi nhận ở nhiều khu vực khác nhau tại Trung Quốc. Người dân tin rằng, nếu ai đó qua đời mà chưa kết hôn, họ sẽ sống một mình cô đơn ở thế giới bên kia nên họ cần được chôn với một xác chết khác giới và được tổ chức hôn lễ trước khi chôn.

Gần đây, một tên tội phạm trộm xác tên Qiu đã tự nộp mình cho cánh sát. Tên này ra đầu thú ở Bayannur ngày 11/2. Theo bài đăng trên WeChat của cảnh sát địa phương, Qiu đã trốn lệnh truy nã suốt 4 năm nhưng cuối cùng hắn buộc phải lộ diện khi nhân viên cộng đồng tiến hành kiểm tra gắt gao những người qua lại khu phố.

Qiu ra đầu thú vì sợ dịch bệnh

Tại trụ sở cảnh sát, Qiu thú nhận đã đánh cắp một xác chết bán cho một gia đình ở Thiểm Tây với giá 5.000 nhân dân tệ (khoảng 715 USD) để họ tổ chức thủ tục kết hôn ma. Sau khi sự việc bị phát giác, cảnh sát truy bắt thì Qiu bỏ trốn khỏi địa phương.

Tương tự, cách đó không lâu, một nghi phạm 50 tuổi ở Quảng Đông liên quan đến một vụ án giết người cũng đã tự nguyện ra đầu thú ở Heyuan. Nghi phạm này quê ở Hồ Bắc (tâm dịch). Lý do hắn ra đầu thú là vì cảnh sát kiểm tra gắt gao thẻ căn cước và thân nhiệt khiến hắn sớm muộn gì cũng bị bắt. Vì thế, hắn ra đầu thú trước khi để cảnh sát bắt giữ.

Khi lấy lời khai, Zhang thú nhận có liên quan đến một vụ đâm chết nam giới 27 tuổi ở bên ngoài rạp chiếu phim Đan Giang Khẩu vào năm 1993. Tên này đã chạy trốn ở Quảng Đông nhiều năm và không hề liên lạc với gia đình

Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát Zhang cảm thấy vô cùng lo sợ nên đã ra đầu thú. Theo nghi phạm, ít nhất khi đầu thú hắn còn được gặp lại người thân trong gia đình. Và đầu thú, hắn được đảm về chăm sóc sức khỏe y tế hơn nếu có nhiễm dịch bệnh.

