Trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai có thể tiếp nhận và điều trị người nhiễm COVID-19

Bệnh viện Bạch Mai , Hà Nội là một trong những đơn vị y tế hàng đầu Việt Nam, được Bộ Y tế công nhận là bệnh viện đa khoa đạt chuẩn. Bệnh viện có nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài, cùng hơn 1.400 các y bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm.

Vào ngày 15/3/2019, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm bệnh nhiệt đới trên cơ sở Khoa Truyền nhiễm. Khoa Truyền nhiễm đã phát triển không ngừng, chuyên điều trị các bệnh truyền nhiễm, trở thành viện chuyên khoa đầu ngành... Trong nhiều năm gần đây, tình trạng vi sinh vật kháng thuốc kháng sinh trở nên nghiêm trọng, đồng thời có sự xuất hiện của nhiều dịch bệnh nguy hiểm như cúm A H5N1, H1N1, dịch sởi,... và mới đây nhất là viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra liên tiếp bùng phát. Do đó, với sự ra đời của Trung tâm Bệnh nhiệt đới, các bác sĩ có thể nâng cao hiệu quả điều trị và phối hợp tốt hơn với các chuyên khoa trong Bệnh viện.

Theo Viettimes, PGS. TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới cho hay Trung tâm sẽ có quy mô 250 giường bệnh, là tuyến cuối về chẩn đoán, điều trị các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới. Khi người dân có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh hoặc tiếp xúc với các trường hợp nhiễm COVID-19 có thể chủ động tới bệnh viện Bạch Mai để chẩn đoán, làm xét nghiệm. Các mẫu xét nghiệm bệnh phẩm sau đó sẽ được gửi về Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để làm xét nghiệm khẳng định.

Sơ đồ Bệnh viện Bạch Mai và khu vực Trung tâm bệnh nhiệt đới

Bệnh viện Bạch Mai có địa chỉ tại: 78 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 844 3869 3731 – Fax : 844 3869 1607

Trước tình hình COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Y tế đã chỉ đạo kịp thời các Viện vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur, các bệnh viện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, sinh phẩm hóa chất để có thể triển khai xét nghiệm kịp thời. Hiện Bộ Y tế đã công bố 30 phòng xét nghiệm có thể xét nghiệm COVID-19 trong thời gian tới, trong đó bao gồm Bệnh viện Bạch Mai.





Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai ở khu vực tòa nhà 3 tầng Trung tâm Bệnh nhiệt đới. Tại đây có 58 nhân viên, trong đó có 22 bác sĩ, 34 điều dưỡng và 02 hộ lý. Đây là tuyến cuối cùng trong công tác khám chữa bệnh các bệnh nhân nhiễm bệnh Truyền nhiễm, từng giám sát nhiều dịch bệnh nguy hiểm như cúm A H5N1, H7N9, chuẩn bị ứng phó dịch Ebola (2014), ứng phó với Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông MERS-CoV (2015)...

Số điện thoại Trung tâm Bệnh nhiệt đới: +84(4) - 38 68 99 63





Lưu ý khi đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai

Ngoài những thông tin trên, dưới đây là những kinh nghiệm đi



Nếu cần làm các thủ tục xét nghiệm máu hay nước tiểu thì bệnh nhân nên nhịn ăn sáng. Người bệnh cần xếp hàng theo đúng thứ tự lấy số khám bệnh.



Không mang theo trẻ nhỏ nếu không có mục đích khám cho các cháu.



Nếu cần làm các thủ tục xét nghiệm máu hay nước tiểu thì bệnh nhân nên nhịn ăn sáng. Người bệnh cần xếp hàng theo đúng thứ tự lấy số khám bệnh.

Không mang theo trẻ nhỏ nếu không có mục đích khám cho các cháu.

Bệnh nhân hãy sắp xếp thời gian tới sớm trước giờ làm việc để xếp hàng, lấy số thứ tự và đề phòng mất cắp khi xếp hàng khám.



Khi tới khám bệnh chú ý nên mang theo khẩu trang đề phòng bệnh lây nhiễm chéo từ người bệnh khác, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh do Khi tới khám bệnh chú ý nên mang theo khẩu trang đề phòng bệnh lây nhiễm chéo từ người bệnh khác, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh do COVID-19 gây ra có diễn biến phức tạp. Từ cổng đường Giải Phóng, nếu bệnh nhân đi ô tô thì rẽ trái gửi xe, đi xe máy hãy rẽ phải để gửi xe.

Xét nghiệm là quan trọng nhất ngăn chặn Covid-19

