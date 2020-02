Sở hữu nhóm máu cực hiếm, Đại úy trẻ hiến máu 40 lần cứu sống hàng trăm người

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có mẹ và anh trai đều công tác trong ngành Công an, sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh Lê Hoàng Phong thi đậu vào Trường Trung cấp An ninh nhân dân 2 để nối gót gia đình . Đến khi ra trường, anh về nhận công tác tại Công an TP Cần Thơ , thấm thoắt anh đã lên đến hàm Đại úy - Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Cần Thơ.