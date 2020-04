Số người chết tăng khủng khiếp, Mỹ có thể phải giãn cách xã hội tới tận 2022

Tính đến trưa 15/4, nước Mỹ ghi nhận tổng cộng 614.246 ca nhiễm COVID-19 với 26.064 người tử vong. Cả số người nhiễm và tử vong ở nước này đều đứng đầu thế giới. Đặc biệt, số ca nhiễm virus ở Mỹ cao hơn rất nhiều so với ổ dịch COVID thứ 2 thế giới là Tây Ban Nha (174.060).



Cập nhật lúc 8h30 ngày 15/4 của Worldometers cho thấy, Mỹ ghi nhận thêm 2.407 người tử vong do COVID-19 trong ngày 14/4. Đây là con số cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu ở nước này, cũng là con số phá kỷ lục số người chết trong một ngày của chính nước Mỹ và toàn thế giới.

Trước đó, Mỹ và thế giới lần đầu tiên ghi nhận 2.000 người chết trong 1 ngày tại 1 quốc gia do virus SARS-CoV-2. Dù 3 ngày qua, số người tử vong ở Mỹ có dấu hiệu "giảm nhiệt" nhưng lại bất ngờ tăng trở lại vào 14/4 khiến nhiều người dân hoang mang. Lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ phải ban bố tình trạng thảm họa ở tất cả các bang do dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, bang New York vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 10.834 ca tử vong và 203.123 người nhiễm bệnh. Tiếp đến là bang New Jersey với 68.824 người nhiễm và 2.805 ca tử vong.

Ngày 14/4 (theo giờ địa phương), Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép tiến hành xét nghiệm nước bọt nhằm chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 đối với các trường hợp khẩn cấp, theo The Washington Times. Theo đó, FDA sẽ ủy quyền cho Đại học Rutgers (bang New Jersey) để thực hiện xét nghiệm bên cạnh một số nhóm nghiên cứu khác.





Ghi nhận số ca tử vong cao đột biến trong những ngày qua, các nhà nghiên cứu cảnh báo, Mỹ có thể sẽ phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tới tận năm 2022 để đề phòng đại dịch quay trở lại vào năm 2024.

Được đăng trên tạp chí Science ngày 14/4, kết quả nghiên cứu của nhóm chuyên gia thuộc Đại học Y tế công cộng Havard đã đi ngược lại hoàn toàn với quan điểm của Nhà Trắng về việc đại dịch có thể được kiểm soát được ngay trong mùa hè này.

Theo kế hoạch mới nhất được soạn thảo bởi chính quyền Tổng thống Trump, nền kinh tế Mỹ có thể sẽ mở cửa trở lại vào 1/5; tuy nhiên chính quyền các bang và nhiều chuyên gia khẳng định, quyết định này cần được đánh giá thận trọng và tiến hành từ từ.





Nhóm chuyên gia thuộc Đại học Y tế công cộng Havard đã sử dụng các dữ liệu về đại dịch COVID-19 và các chủng virus corona khác để mô phỏng các kịch bản có thể xảy ra. Cũng theo nghiên cứu, virus có thể quay trở lại rất nhanh nếu như gỡ bỏ các biện pháp hạn chế dịch bệnh. Tiến sĩ Marc Lipsitch, giảng viên dịch tễ học ở Đại học Y tế công cộng Havard cho biết, nếu cách ly xã hội có hiệu quả thì nên được kéo dài thêm vài năm.

Nhóm tác giả cho biết: "Các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội có thể phải áp dụng đến 2022, trừ khi hạ tầng điều trị đặc biệt được tăng cường hoặc thuốc đặc trị hay vắc xin được đưa vào sử dụng. Ngay cả trong trường hợp virus bị loại bỏ, các biện pháp giám sát vẫn cần được áp dụng vì dịch bệnh có thể quay trở lại vào năm 2024".

Bên cạnh đó, khả năng miễn dịch của người bệnh khi nhiễm virus cũng được nhắc đến nhưng vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý, các biện pháp cách ly xã hội dù áp dụng không liên tục cũng gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế, xã hội và giáo dục. Đây chính là nguyên nhân khiến họ không đưa ra khuyến cáo nào từ công trình này.

