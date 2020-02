Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ngày 17/2/2020: Hơn 2.000 ca mắc mới, 105 người tử vong

Sáng 17/2, hãng tin Reuters dẫn thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu mới nhất về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19).

Tính đến hết ngày 16/2, toàn Trung Quốc đại lục có thêm 2.048 ca nhiễm mới và 105 ca tử vong. Trong số này tại tỉnh Hồ Bắc có tới 1.933 ca nhiễm bệnh mới và 100 ca mới tử vong. So với ngày 15/2, số ca nhiễm mới ở Hồ Bắc tăng gần 5% nhưng số ca tử vong giảm 39 ca.

Như vậy, tính đến hết ngày 16/2, toàn tỉnh Hồ Bắc có 58.182 ca nhiễm Covid-19 và 1.696 ca tử vong. Trong số này, thành phố Vũ Hán chiếm 71% số trường hợp mắc bệnh và 77% số ca tử vong.



Trên toàn thế giới đã có ít nhất 71.338 ca nhiễm và 1.775 ca tử vong vì Covid-19, bao gồm 5 người bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc: 1 ở Hong Kong, 1 ở Nhật Bản, 1 ở Philippines, 1 ở Pháp, và 1 ở Đài Loan. Bên cạnh đó, đã có 10.607 người đã hồi phục.



Dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc với tổng số 781 ca mắc bao gồm:



1. Nhật Bản: 414



2. Singapore: 75



3. Hồng Kông (TQ): 57



4. Thái Lan: 34



5. Hàn Quốc: 29



6. Malaysia: 22



7. Đài Loan: 20



8. Đức: 16



9. Việt Nam: 16



10. Úc: 15



11. Mỹ: 15



12. Pháp: 12



13. Ma Cao(TQ): 10



14. Anh: 9



15. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 9



16. Canada: 8



17. Ấn Độ: 3



18. Philippines: 3



19. Ý: 3



20. Nga: 2



21. Tây Ban Nha: 2



22. Campuchia: 1



23. Phần Lan: 1



24. Nepal: 1



25. Sri Lanka: 1



26. Thuỵ Điển: 1



27. Bỉ: 1



28. Ai Cập: 1



Tối 16/2, chính quyền tỉnh Hồ bắc ra lệnh cho hơn 50 triệu người dân của trên địa bà ở nhà cho tới khi có thông báo tiếp theo. Tất cả các thành phố trong tỉnh được lệnh phong tỏa các tuyến đường đối với toàn bộ phương tiện cá nhân.

Chính quyền yêu cầu toàn bộ 200.000 cộng đồng nông thôn ở tỉnh sẽ bị phong tỏa, chỉ có một lối vào được canh gác. Các giới hạn tương tự sẽ áp dụng cho các khu dân cư.



Theo South China Morning Post, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đêm 16/2 thông báo rằng “không thể” dự đoán hướng phát triển tương lai của dịch Covid-19.



Trong một diễn biến khác, theo AFP, Mỹ sẽ cử hai chuyến bay tới đón công dân của mình trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở Nhật Bản về nước. 40 người Mỹ đã nhiễm virus corona sẽ ở lại Nhật để điều trị. Đến nay, tổng số người nhiễm Covid-19 trên du thuyền 5 sao này được xác nhận là 355 người, 1.219 người trên du thuyền đã được kiểm tra.

