Tình hình dịch COVID-19 ngày 18/2/2020: Thêm 93 người chết, thuốc trị virus corona ra thị trường

Theo số liệu cập nhật vào lúc 6h sáng, ngày 18/2 từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho thấy tính tới cuối ngày 17/2, có thêm 1.807 ca nhiễm mới và 93 ca tử vong mới trên toàn tỉnh Hồ Bắc vì dịch bệnh do virus corona chủng mới (COVID-19). Chỉ riêng tâm dịch Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc), có 1.600 ca nhiễm mới và 72 ca tử vong mới.

Số ca nhiễm virus corona chủng mới trên toàn thế giới (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo đó, tổng số ca nhiễm mới do COVID-19 ở tỉnh Hồ Bắc hiện là 59.989 ca và số tử vong là 1.789 ca. Cũng lúc đó, số liệu cập nhật từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) lúc 7h15 cho thấy tính đến cuối ngày 17-2, ở Trung Quốc đại lục có tổng cộng 1.868 ca tử vong do COVID-19, tăng 98 ca so với ngày trước đó. Trong khi đó, có 1.886 ca nhiễm mới trên toàn Trung Quốc đại lục, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 72.436 ca.

Tính đến 7h15 ngày 18/2, trên toán thế thế giới có 1.873 người chết (gồm 1.868 ca ở Trung Quốc đại lục và 5 ca bên ngoài Trung Quốc đại lục), 73.427 ca nhiễm và 12.687 ca hồi phục.

Thông tin từ trang China Daily, hôm 16/2 Favilavir (trước đây gọi là Fapilavir), một loại thuốc chống virus có hiệu quả trong việc điều trị virus corona chủng mới (Covid-19), đã được cho phép bán ra thị trường, theo tuyên bố của chính quyền Thái Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Nó là loại thuốc chống virus corona đầu tiên được Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc cho phép bán ra thị trường kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Thuốc Favilavir chống virus corona chủng mới đầu tiên được Trung Quốc cấp phép sản xuất (Ảnh: China Daily)

Favilavir là thuốc được phát triển bởi Công ty Dược phẩm Chiết Giang Hisun. Chính quyền thành phố này cũng thông báo trên tài khoản WeChat chính thức, khẳng định loại thuốc này sẽ "đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị dịch bệnh".

Favilavir là một trong ba loại thuốc cho thấy hiệu quả đáng kể trong việc điều trị virus corona chủng mới ở các thử nghiệm lâm sàng, theo Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Dự kiến nó sẽ được đưa vào sản xuất ngày 16/2 và hy vọng sớm xuất hiện trên thị trường.