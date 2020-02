Số người chết vì virus corona cập nhật chiều 1/2/2020: Việt Nam ghi nhận 06 ca bệnh

Số người chết vì virus corona cập nhật ngày 1/2/2020. Theo số liệu công bố của Bộ Y tế, tính đến 18h50p ngày 1/2/2020, tổng số ca mắc virus corona trên thế giới là 12.024 trường hợp. Số người chết vì virus corona (nCoV) đã tăng lên 259 người.

Tại Việt Nam, ngày 1/2, đã ghi nhận ca lây nhiễm virus corona từ người sang người đầu tiên. Đó là nữ lễ tân khách sạn 25 tuổi, người đã tiếp xúc trực tiếp với hai cha con người Trung Quốc mắc bệnh trong thời gian lưu trú tại Khánh Hòa.



Như vậy, đến nay, Việt Nam đã có 06 trường hợp mắc nCoV. Trong đó: 02 cha con người Trung Quốc đã chữa khỏi; 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; trường hợp mới nhất là lễ tân kể trên.

Cũng trong ngày 1/2/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 173/QĐ-TTg công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.



Theo quyết định, tên dịch bệnh là viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Thời gian xảy ra dịch từ ngày 23 tháng 01 năm 2020 (thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra).



Địa điểm và quy mô xảy ra dịch bao gồm các tỉnh Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa với 6 trường hợp mắc bệnh.

Còn tại Trung Quốc đã có 11.890 người mắc bệnh, tăng thêm 2.102 ca nhiễm mới trên toàn lãnh thổ. T oàn bộ 259 người chết đều ở lãnh thổ Trung Hoa lục địa, không có trường hợp nào tử vong bên ngoài lãnh thổ. Đất nước 1,4 tỷ dân đã có 136.987 người được xác nhận có liên quan đến người bệnh đang được cách ly, theo dõi.



Ngoài Trung Quốc, đã có 164 trường hợp nhiễm virus corona được ghi nhận tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Your browser does not support HTML5 video.

Khẩu trang y tế có ngăn ngừa được virus corona không?