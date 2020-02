Thêm 46 người Trung Quốc chết vì virus corona, hơn 2.000 ca mắc mới chỉ trong 1 ngày

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc dẫn số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tính đến hết ngày 31/1, tổng số ca nhiễm virus corona đã xác định ở Trung Quốc là 11.791 trường hợp.

Đặc biệt, chỉ trong một ngày, Trung Quốc ghi nhận thêm 2.102 ca nhiễm mới virus corona trên toàn lãnh thổ. Theo AFP, chỉ tính riêng tại tỉnh Hồ Bắc đã xác định thêm 1.347 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm virus corona ở Hồ Bắc lên tới 7.153 cho đến hết ngày 31/1/2020.

Số người chết do virus corona tiếp tục gia tăng

Số người chết vì virus corona cũng tăng thêm 46 ca tử vong vì virus corona, trong đó có 45 người chết ở Hồ Bắc và 1 người chết ở Trùng Khánh.



Trong số 259 trường hợp tử vong vì virus corona thì hầu hết được ghi nhận tại tỉnh Hồ Bắc - có thủ phủ là TP Vũ Hán nơi bùng phát dịch bệnh. Chỉ tính hết ngày 31/1/2020, TP Vũ Hán đã ghi nhận thêm 576 ca nhiễm mới và 33 ca tử vong. Theo Reuters, tính tới nay Vũ Hán đã có 192 người chết vì virus corona.



Như vậy, tính đến 7h sáng 1/2/2020:



- Tổng số trường hợp mắc virus corona trên toàn thế giới là: 11.948 ,trong đó tại Trung Quốc có 11.791 trường hợp.



- Tổng số trường hợp tử vong: 259, tất cả đều tử vong tại Trung Quốc lục địa



- Tổng số trường hợp mắc virus bên ngoài lục địa Trung Quốc: 157 ca tại 26 quốc gia, vùng lãnh thổ.



Đức và Mỹ đã ghi nhận 7 ca lây nhiễm virus corona, trong đó Đức có thêm 2 trường hợp và Mỹ có thêm 1 ca nhiễm mới. Tây Ban Nha cũng đã ghi nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên.



Tại Việt Nam, có 5 trường hợp (3 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, 2 người Trung Quốc đã có 1 người khỏi bệnh) nhiễm virus. Bên cạnh đó còn 43 trường hợp Sức Khỏe ổn định nhưng được theo dõi cách ly do có tiền sử tiếp xúc với người bệnh.

Trước đó ngày 31/1/2020, WHO đã quyết định ban bố tình trạng y tế khẩn cấp đối với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Rất nhiều người Trung Quốc có thể mang theo mầm bệnh đã kịp tháo chạy ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Một quan chức tại thành phố Vũ Hán thừa nhận chính quyền địa phương đã hành động quá chậm chạp để ngăn ngừa dịch bệnh khi nó mới manh nha. Hiện tại, Hồ Bắc vẫn đang trong tình trạng cách ly hoàn toàn, giao thông bị đình trệ nhưng người dân vẫn tìm cách "tẩu thoát'' bằng nhiều con đường ngách.



