Cập nhật tình hình dịch bệnh do virus corona sáng 10/2: Thêm 97 người chết, hơn 3000 ca mắc mới

7h sáng 10/2, Reuters dẫn thông báo của Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu mới nhất về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Tính đến hết ngày 9/2, tổng số người chết vì virus corna chủng mới ở Trung Quốc đại lục là 908 người, tăng 97 người so với hôm (8/2) và cũng là kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát.

Số ca mắc mới tăng thêm 3.062 ca, tiếp tục giảm nhẹ nhưng vẫn nâng tổng số ca nhiễm trên lãnh thổ đại lục lên đến 40.553 ca.



Như vậy tính trên toàn thế giới đã có 910 người chết vì virus corona. (908 ở Trung Quốc đại lục, 1 ở Philippines, 1 ở Hong Kong).



Riêng tại tâm dịch là tỉnh Hồ Bắc, trong số 97 ca tử vong mới có tới 91 trường hợp tại tỉnh này, bao gồm 73 ca tại thành phố Vũ Hán. Ngoài ra, tỉnh này có thêm 2.618 ca nhiễm mới. Đến nay tỉnh Hồ Bắc đã có 29.631 người mắc bệnh.



Theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc, số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra bên ngoài tỉnh Hồ Bắc được Trung Quốc xác nhận đã giảm trong 5 ngày liên tiếp.



Mi Feng - người phát ngôn của NHC cho biết, ngày 8/2, số ca mắc được ghi nhận bên ngoài Hồ Bắc là 509, thấp hơn khoảng 42,8% so với con số được ghi nhận vào hôm 3/2.



Số ca nhiễm virus mới được xác nhận ở các tỉnh thành khác (ngoài Hồ Bắc) tại Trung Quốc trong những ngày qua lần lượt là:



- Ngày 3/2: 890 ca



- Ngày 4/2: 731 ca



- Ngày 5/2: 707 ca



- Ngày 6/2: 696 ca



- Ngày 7/2: 558 ca



- Ngày 8/2: 509 ca



Đại diện NHC nhận định, những con số này cho thấy cơ chế phòng ngừa và kiểm soát chung phối hợp giữa các khu vực khác nhau trong nước và sự quản lý chặt chẽ dịch bệnh đang có hiệu lực.



Còn tại Việt Nam, có 14 người dương tính với nCoV được phát hiện gồm:



- 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);



- 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);



- 05 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV ở Vĩnh Phúc (01 người đã khỏi và xuất viện);



- 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.



Các tỉnh có người mắc nCoV: Vĩnh Phúc (09); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01). Số ca xét nghiệm nCoV âm tính: 745 trường hợp.



Trên thế giới bệnh viêm đường hô hấp do nCoV gây ra đã xuất hiện ở 27 quốc gia với tổng số 382 trường hợp mắc bệnh.



Trước đó, ngày 9/2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo một nhóm chuyên gia của tổ chức này đã lên đường tới Bắc Kinh để điều tra bệnh dịch do chủng mới của virus corona.

