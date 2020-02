Cập nhật tình hình dịch bệnh do virus corona sáng 11/2: Số người chết tăng kỷ lục 108 người

Sáng 11/2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) tiếp tục công bố số liệu mới nhất về tình hình dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona.

Ghi nhận trong ngày 10/2 số người chết tăng kỷ lục thêm 108 người nhưng số ca nhiễm mới giảm đáng kể chỉ còn 2.478 ca. Những con số này trái ngược hoàn toàn với ngày 9/2 khi có thêm 97 người chết và 3.062 ca nhiễm mới.

Như vậy, tính đến hết ngày 10/2, đã có 1.016 người tử vong vì virus corona chủng mới (2019-nCoV) ở Trung Quốc đại lục. Cộng với 1 trường hợp chết ở Philippines và 1 ở Hong Kong, số tử vong hiện là 1.018 người. Tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục cho đến nay là 42.638. Số ca được chữa khỏi là 3.996 ca, riêng ngày 10/2 ghi nhận 716 trường hợp trong đó ở tỉnh Hồ Bắc là 427 trường hợp. Hiện tỉnh này vẫn còn tổng cộng 16.687 ca nghi nhiễm bệnh.



Trong ngày 10/2, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận tới 103/108 tử vong. 5 ca tử vong còn lại ghi nhận tại Bắc Kinh (1), Thiên Tân (1), Hắc Long Giang (1), An Huy (1) và Hà Nam (1). Trong số 2.478 ca nhiễm mới trên toàn quốc thì riêng ở Hồ Bắc là 2.097 ca.

Đến nay, nhà chức trách Trung Quốc đã đóng cửa một phần hơn 80 thành phố ở gần 20 tỉnh đồng thời thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát đi lại của người dân và các phương tiện giao thông khắp cả nước.

Số ca mắc 2019-nCoV ngoài lãnh thổ Trung Quốc

Theo TTXVN, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, tình hình lây lan dịch bệnh 2019-nCoV đang diễn biến rất phức tạp, các ủy ban của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền các cấp cần phải thực thi một cách quyết đoán và kiên định mọi quyết định và kế hoạch của trung ương nhằm ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, phải đảm chắc chắn có thể đánh bại dịch bệnh này.

Còn tại Việt Nam, sáng 11/2 đã ghi nhận trường hợp thứ 15 người dương tính với nCoV gồm:



- 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);



- 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (04 người đã khỏi và xuất viện);



- 05 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV ở Vĩnh Phúc (01 người đã khỏi và xuất viện);



- 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.



- 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân nCoV tại Vĩnh Phúc.



Tại Việt Nam các tỉnh thành ghi nhận người mắc bệnh là Vĩnh Phúc (10); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01).



Đến nay 2019-nCoV đã xuất hiện ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc với 464 ca mắc. Trong số này Nhật Bản là nơi ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất với 161 ca mắc.



Chuyến bay đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán về nước. Video: Truyền hình nhân dân