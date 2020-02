Cập nhật ngày 3/2: Thêm 57 người chết, hơn 2.100 ca mắc virus corona mới

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế, tính đến 9h00 ngày 3/2/2020, trên thế giới ghi nhận tổng số 17.389 người mắc virus corona (nCoV), 362 người tử vong. So với ngày 2/2, đã ghi nhận thêm 57 trường hợp tử vong và hơn 2.000 ca nhiễm virus corona mới.



Theo Reuter, tính đến hết ngày 2/2, chỉ tính riêng tại tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 2.103 trường hợp nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm virus corona của địa phương này lên 11.177 người. Trong số 57 trường hợp tử vong mới nhất thì có 56 ca xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona tại một Bệnh viện ở Trùng Khánh. Ảnh: TTXVN



Tại Trung Quốc đã ghi nhận 17.205 ca mắc virus nCoV. Trong số 362 người chết vì virus corona gồm 361 người tử vong tại Trung Quốc, có 01 trường hợp tử vong tại Phillippines.



Cũng theo thông tin cập nhật đến ngày 2/2, chính quyền Trung Quốc công bố đã có 328 bệnh nhân nhiễm virus corona được điều trị hoàn toàn khỏi bệnh và đã được xuất viện.



Tại Việt Nam đã ghi nhận 8 trường hợp nhiễm virus corona bao gồm: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi, 1 Sức Khỏe tiến triển tốt); 04 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc; 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.



Ngày 2/2, Hàn Quốc xác nhận có thêm 3 ca dương tính với virus corona. Như vậy xứ sở kim chi đã có 15 người mắc và 87 người khác được cách ly để chờ kiểm tra chi tiết hơn.

Công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước được giám sát dịch tễ chặt chẽ



Mỹ cũng xác nhận ca nhiễm virus corona thứ 9 ở Santa Clara, California. Đó là một phụ nữ vừa qua có đi du lịch đến Vũ Hán.



181 trường hợp trường hợp nhiễm virus corona tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ khác ngoài Trung Quốc bao gồm:



1. Nhật Bản: 20 trường hợp



2. Thái Lan: 19 trường hợp



3. Singapore: 18 trường hợp



4. Hàn Quốc: 15 trường hợp



5. Hongkong: 14 trường hợp



6. Australia: 12 trường hợp



7. Đài Loan: 10 trường hợp



8. Đức: 10 trường hợp



9. Mỹ: 9 trường hợp



10. Malaysia: 8 trường hợp



11. Ma Cao: 8 trường hợp



12. Việt Nam: 7 trường hợp



13. Pháp: 6 trường hợp



14. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 5 trường hợp



15. Canada: 4 trường hợp



16. Italy: 02 trường hợp



17. Nga: 02 trường hợp



18. Philippine: 02 trường hợp



19. Anh: 02 trường hợp



20. Ấn Độ: 02 trường hợp



21. Nepal: 01 trường hợp



22. Campuchia: 01 trường hợp



23. Tây Ban Nha: 01 trường hợp



24. Phần Lan: 01 trường hợp



25. Thủy Điển: 01 trường hợp



26. Sri Lanka: 01 trường hợp.

Kinh nghiệm điều trị virus corona của bác sĩ BV Chợ Rẫy. Video: Zing .vn

Hà Ly (t/h)