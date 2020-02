Cập nhật ngày 4/2/2020: 426 người chết, hơn 3.200 ca mắc virus corona mới

Theo số liệu của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cập nhật lúc 7h10 sáng 4/2, tính đến hết ngày 3/2, tổng số người chết vì virus corona đã tăng lên là 426 người (đa bao gồm 1 trường hợp tử vong tại Philippines), tăng 64 người so với ngày hôm qua.

Tất cả các trường hợp tử vong mới đều ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Như vậy, trong số 426 người tử vong do virus corona trên toàn thế thế giới thì riêng tỉnh Hồ Bắc đã ghi nhận 414 trường hợp.

Số ca mắc virus mới không ngừng tăng lên. Đến cuối ngày 3/2, Trung Quốc đã ghi nhận 20.438 người nhiễm virus corona, tăng hơn 3.200 trường hợp. Số ca mắc mới tăng mạnh hơn hẳn so với ngày 1 & 2/2. Trong số này có tới 2.345 trường hợp nhiễm bệnh mới được phát hiện ở tỉnh Hồ Bắc. Đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 13.522 người nhiễm virus nCoV.



Trong khi đó, số liệu tính đến hết ngày 2/2, trên thế giới ghi nhận 362 người tử vong và số ca nhiễm virus corona tại Trung Quốc là hơn 17.300 người.



Tại Việt Nam đã ghi nhận 9 ca dương tính với virus corona gồm: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi); 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và được xuất viện); 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc; 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.



Toàn thế giới đã có 20.626 người mắc virus corona, gồm 188 ca mắc bệnh ở 26 quốc gia khác bao gồm:



1. Nhật Bản: 20 trường hợp

2. Thái Lan: 19 trường hợp

3. Singapore: 18 trường hợp

4. Hàn Quốc: 15 trường hợp

5. Hong Kong (Trung Quốc): 15 trường hợp

6. Australia: 12 trường hợp

7. Đức: 12 trường hợp

8. Mỹ: 11 trường hợp

9. Đài Loan (Trung Quốc): 10 trường hợp

10. Malaysia: 8 trường hợp

11. Macau (Trung Quốc): 8 trường hợp

12. Việt Nam: 8 trường hợp

13. Pháp: 6 trường hợp

14. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 5 trường hợp

15. Canada: 4 trường hợp

16. Ấn Độ: 3 trường hợp

17. Italy: 2 trường hợp

18. Anh: 2 trường hợp

19. Nga: 2 trường hợp

20. Philippines: 2 trường hợp (1 trường hợp tử vong)

21. Campuchia: 1 trường hợp

22. Phần Lan: 1 trường hợp

23. Nepal: 1 trường hợp

24. Sri Lanka: 1 trường hợp

25. Thuỵ Điển: 1 trường hợp

26. Tây Ban Nha: 1 trường hợp

Trong một diễn biến mới nhất, người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere cho biết: Trung Quốc đã chấp nhận lời đề nghị của Mỹ về việc cử một nhóm chuyên gia cùng tham gia phái đoàn của Tổ chức Y tế thế giới để học hỏi thêm về virus corona chủng mới và chiến đấu với loại virus này.



Your browser does not support HTML5 video.