Cập nhật tình hình virus corona sáng 5/2/2020: Đã có 492 người chết, hơn 2.000 ca mắc mới

Theo số liệu do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) mới công bố sáng 5/2, tính đến hết ngày 4/2, số người chết vì virus corona tại Trung Quốc là 490 người, ngoài ra còn có 2 người tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc (gồm 1 ở Philippines và 1 ở Hong Kong). Số ca tử vong vì virus corona mới (nCoV) đã tăng thêm 65 trường hợp.

Tổng số ca nhiễm virus corona đến hết ngày 4/2 là 24.552 trên toàn thế giới, trong đó có 228 ca mắc bên ngoài Trung Quốc.

Điều trị cho bệnh nhân mắc virus corona ở Vũ Hán

Chỉ trong ngày 4/2, đã có thêm 3.156 trường hợp nhiễm bệnh mới được phát hiện ở tỉnh Hồ Bắc, bao gồm gần 2.000 ca mới tại thành phố Vũ Hán. Tính đến nay tổng số ca nhiễm bệnh ở tỉnh này lên 16.678 người. Tại tỉnh này hiện có hơn 2.500 bệnh nhân đang điều trị tại tỉnh Hồ Bắc đang trong tình trạng nặng hoặc nguy kịch. Tỉ lệ tử vong trên số ca nhiễm bệnh tại tỉnh Hồ Bắc đã từ 3,1% ngày 3/2 xuống còn 2,9% ngày 4/2.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 5/2 cho biết, nước này đã có tổng cộng 892 bệnh nhân bị viêm phổi do virus corona mới (2019-nCoV) gây ra được xuất viện sau khi được điều trị và khỏi bệnh tại các cơ sở y tế. South China Morning Post nhận định, đây là số ca tử vong kỷ lục trong 1 ngày.



Trong một diễn biến khác, Tân Hoa xã thông tin ngày 5/2 cho biết trung tâm dịch Trong một diễn biến khác, Tân Hoa xã thông tin ngày 5/2 cho biết trung tâm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona là thành phố Vũ Hán đang chuyển đổi thêm 8 tòa nhà, bao gồm phòng tập gym, các trung tâm triển lãm và trung tâm thể thao thành bệnh viện dã chiến đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh.



Tại Việt Nam đã ghi nhận 10 ca mắc virus corona gồm: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện); 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện); 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc, 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó. Đến nay đã điều trị khỏi: 03 người đã được xuất viện.



Your browser does not support HTML5 video.

Test nhanh các loại khẩu trang phổ biến hiện nay trước dịch viêm phổi cấp nCoV

Hà Ly (t/h)