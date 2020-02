Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 6/2: Thêm 73 người chết, hơn 3.000 ca nhiễm mới

South China Morning Post của Hong Kong sáng sớm 6/2 dẫn số liệu chính thức từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho hay, hiện số ca nhiễm virus corona (ncoV 2019) trên toàn thế giới đã tăng lên 28.261 người, riêng tại Trung Quốc đại lục là 28.018 người.

Số người chết vì virus corona tiếp tục tăng và lập kỷ lục trong ngày 5/2 thêm 73 người chết, nâng tổng số lên 565 người. Trong số này có 2 ca tử vong ở Hong Kong và Philippines. Số còn lại đều ở Trung Quốc. Bên cạnh đó Trung Quốc công bố đã chữa khỏi và cho xuất viện hiện 1.153 người.

Bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới được điều trị tại Bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 3/2/2020. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Còn tại tâm dịch là tỉnh Hồ Bắc, hãng tin Reuters dẫn thông báo của cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc xác nhận, tính hết ngày 5/2, tỉnh này có thêm 70 người chết, 2.987 trường hợp nhiễm virus ncoV 2019.

Hiện tại tỉnh này đã có 19.665 người nhiễm bệnh và số ca tử vong là 549 người. Cơ quan này nhận định số ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc tăng cao hơn ngày 4/2 nhưng giảm nhẹ về số ca mắc mới được ghi nhận.



Cơ quan y tế Hồ Bắc cũng xác nhận đang điều trị cho 14.314 trường hợp, trong đó có 2.328 người nguy kịch.



Còn tại Việt Nam, chưa ghi nhận thêm trường hợp nào mắc mới. Trong số 10 ca được ghi nhận dương tính với nCoV 2019 thì đã điều trị và cho xuất viện 3 ca gồm:



- 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);



- 05 người Việt Nam trở về từ Vũ Hán (01 người đã khỏi và xuất viện);



- 01 cô gái người Việt Nam là lễ tân khách sạn ở Nha Trang có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện);



- 01 công dân Mỹ đến Việt Nam trước đó quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.



- 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.



Ngoài ra, trong nước đang thực hiện cách ly và theo dõi 57 trường hợp nghi nhiễm virus corona do có các biểu hiện nghi ngờ. 349 trường hợp khác đang được theo dõi chặt chẽ vì có tiền sử tiếp xúc gần với người mắc bệnh.



Trong ngày 5/2, nhiều nước trên thế giới tiếp tục ghi nhận thêm các ca nhiễm virus corona. Hiện đã có 258 trường hợp mắc bệnh được ghi nhận ở 26 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.



Tối 5/2, Chính phủ Australia xác nhận đã có 14 trường hợp nhiễm virus corona là một nam giới 37 tuổi tại bang Queensland. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ngày 5/2 cũng thông tin về trường hợp thứ 12 nhiễm virus corona chủng mới tại bang Wisconsin.



Sáng 6/2, Đài truyền hình NHK của Nhật thông tin có thêm 10 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới (2019-nCoV) được phát hiện trong tổng số 56 du khách trên du thuyền Diamond Princess đang neo đậu tại cảng Yokohama của Nhật Bản.

Bên trong bệnh viện dã chiến chống dịch bệnh do virus corona ở Vũ Hán

Hà Ly (t/h)