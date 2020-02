Cập nhật tình hình dịch bệnh do virus corona sáng 7/2: Thêm 73 người chết, hơn 31.000 ca mắc

Sáng 7/2, Reutes dẫn số liệu công bố của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Theo đó, tính đến hết ngày 6/2, Trung Quốc ghi nhận thêm 3.143 ca mắc mới và thêm 73 ca tử vong tại 31 khu vực tỉnh thành trên cả nước.

Với con số này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận ngày đầu tiên số ca nhiễm nCoV mới tại Trung Quốc đã giảm. Dù vậy tổ chức này cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá rằng dịch bệnh tại Trung Quốc đã đạt đến đỉnh điểm.

(Nguồn: THX/TTXVN)



Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong số 73 ca tử vong, có 69 trường hợp tại Hồ Bắc, 1 tại Cát Lâm, 1 tại Hà Nam, 1 tại Quảng Đông và 1 tại Hải Nam.



Như vậy, số người mắc virus corona ở Trung Quốc đại lục đã là 31.161 trường hợp và 637 người tử vong. Nước này cũng công bố có 1.540 bệnh nhân nhiễm virus được xuất viện sau khi phục hồi.



Còn tại Việt Nam trong ngày 6/2 đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm virus corona mới nâng tổng số lên 12 trường hợp mắc gồm:



- 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);



- 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);



- 01 cô gái Việt Nam là lễ tân khách sạn ở Nha Trang có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện);



- 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.



- 01 người nhà tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV ở Vĩnh Phúc trước đó.



- 02 trường hợp mới nhất: 1 người là mẹ, 1 người là em ruột của bệnh nhân dương tính với nCoV ở Vĩnh Phúc trước đó.



Tại Việt Nam thực hiện cách ly thêm 20 trường hợp nâng tổng số lên 77 người nghi nhiễm virus corona. 379 trường hợp khác đang được theo dõi chặt chẽ vì có tiền sử tiếp xúc gần với người mắc bệnh.



Còn trên thế giới đã ghi nhận 320 trường hợp mắc nCoV ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc. Có hai trường hợp tử vong 1 ở Phillippines và 1 ở Hồng Kông (Trung Quốc).



Sáng 7/2, Đài NHK của Nhật Bản đưa tin, nước này có thêm 41 người trên chiếc du thuyền Diamond Princess dương tính với virus corona mới, nâng tổng số ca nhiễm trên du thuyền này lên 61 và hiện nước này có tổng số 86 bệnh nhân nhiễm nCoV.



