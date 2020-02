Tình hình dịch bệnh do virus corona tối 6/2/2020: Hơn 28.300 ca mắc trên toàn thế giới

Báo South China Morning Post cập nhật số liệu tính tới chiều ngày 6/2 từ cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết, tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới đã tăng lên 28.339 người, riêng tại Trung Quốc đại lục là 28.018 người.

Số ca tử vong chưa được cập nhật nên vẫn giữ nguyên là tổng số 565 người chết toàn cầu. Số này bao gồm hai trường hợp ở Hong Kong và Philippines, số còn lại đều ở Trung Quốc đại lục.

Còn theo hãng tin Reuters, cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc xác nhận trong ngày 5/2, tỉnh này có thêm 70 người chết, 2.987 trường hợp nhiễm mới. Tính đến nay, tâm dịch Hồ Bắc đã ghi nhận tổng số 19.665 người virus và 549 người chết. Tại địa phương này đang điều trị cho 14.314 trường hợp, trong đó có 2.328 người nguy kịch. Mỗi ngày tại Trung Quốc nói chung và tỉnh Hồ Bắc nói riêng ghi nhận thêm trung bình hơn 50 trường hợp tử vong do virus corona.



Tại Việt Nam, số liệu tính đến 16h ngày 6/2 của Bộ Y tế cho hay, Việt Nam vẫn có 10 người mắc nCoV gồm:



- 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);



- 05 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);



- 01 cô gái người Việt Nam là lễ tân khách sạn ở Nha Trang có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện);



- 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.



- 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Tính đến chiều 6/2, tại Việt Nam thực hiện cách ly thêm 20 trường hợp nâng tổng số lên 77 người nghi nhiễm virus corona. 379 trường hợp khác đang được theo dõi chặt chẽ vì có tiền sử tiếp xúc gần với người mắc bệnh.



Tại cuộc họp báo chiều 5/2 do Bộ Y tế chủ trì tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết ngành y tế đã chuẩn bị sẵn 3.000 giường bệnh để đối phó với dịch bệnh.



Trên thế giới tiếp tục ghi nhận 258 trường hợp mắc bệnh được ghi nhận ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.



Trong ngày 6/2, Malaysia xác nhận ca lây nhiễm virus corona từ người sang người đầu tiên. Đó là một người phụ nữ 40 tuổi đã tiếp xúc trực tiếp với anh trai sau khi người này quay về Malaysia vào ngày 23/1.



Hong Kong có thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 24. Đài RTHK của Hong Kong đưa tin chính quyền đặc khu sẽ thực hiện việc cách ly theo dõi 2 tuần với mọi hành khách (gồm cả cư dân Hong Kong và người nước ngoài) từ đại lục tới bắt đầu từ ngày 8/2.



