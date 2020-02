Cập nhật tình hình dịch bệnh do virus corona tối 7/2/2020: Hơn 1.600 người đã hồi phục và xuất viện

Trang web của trường Y học thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cập nhật số liệu lúc 18h ngày 7/2/2020 (giờ Việt Nam) cho hay, tổng số người nhiễm virus corona trên toàn thế giới là 31.517 người, trong đó có 31,203 trường hợp ở Trung Quốc.

Số người chết vì virus corona vẫn giữ nguyên 639 người, trong đó có 2 trường hợp gồm 1 ở Phillippines và 1 ở Hồng Kông (Trung Quốc). Số người chết tăng thêm 73 người so với 5/2, trong số này đa số ca tử vong xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc, 1 tại Cát Lâm, 1 tại Hà Nam, 1 tại Quảng Đông và 1 tại Hải Nam.

Tỉnh Hồ Bắc nơi là trung tâm dịch bệnh ngày 6/2 ghi nhận thêm 69 người chết. Số ca nhiễm mới trong ngày ở tỉnh này là 2.447, trong khi ngày 5/2 là 2.987 ca mắc mới.



Đến nay Trung Quốc đã điều trị thành công và cho xuất viện 1.630 trường hợp. 30 ca bệnh đã được xuất viện ở nhiều quốc gia khác.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đã xuất hiện ở 27 quốc gia với tổng số 325 trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc.



Trước ghi nhận số ca nhiễm mới virus giảm, Tổ chức Y tế thế giới ngày 6/2 cảnh báo còn quá sớm để xác định dịch bệnh tại Trung Quốc đã đạt đỉnh điểm.

Tại Việt Nam đã ghi nhận 13 ca mắc nCoV bao gồm:



- 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);



- 06 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);



- 01 cô gái người Việt là lễ tân khách sạn ở Nha Trang có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện);



- 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.



- 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV ở Vĩnh Phúc trước đó.



- 02 trường hợp: 1 người là mẹ, 1 người là em ruột của bệnh nhân dương tính với nCoV ở Vĩnh Phúc trước đó.

Một bệnh nhân dương tính với virus corona tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

Diễn biến mới nhất liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Kênh Channel News Asia cho biết Bộ Y tế Singapore ngày 6-2 xác nhận có thêm 2 ca nhiễm virus corona, trong đó có một người tham dự hội nghị tại khách sạn Grand Hyatt. Như vậy, đảo quốc sư tử đã 30 người mắc bệnh.



Ngày 7/2, tờ báo JoongAng Ilbo và Korea Times của Hàn Quốc tiết lộ nguồn tin cho hay Triều Tiên có thể đã ghi nhận người đầu tiên dương tính với corona virus. Chỉ biết đó là một phụ nữ sống ở Bình Nhưỡng, có các triệu chứng bất thường sau khi trở về từ Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Triều Tiên chưa lên tiếng trước thông tin này.



Trong một diễn biến khác, ngày 7/2, hãng tin Reuters đưa tin các nhà nghiên cứu Trung Quốc xác định con tê tê, một loài động vật có vú bị buôn bán trái phép để lấy vảy và thịt, là vật chủ trung gian tiềm tàng của 2019-nCoV.



