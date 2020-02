Cập nhật tình hình dịch virus corona tối 5/2/2020: Đã có 493 người chết

Theo số liệu mới công bố lúc 20h ngày 5/2 của Bộ Y tế, tổng số ca mắc virus corona trên toàn thế giới là 24.582 trường hợp. Đã có 493 người tử vong, trong đó 491 người được ghi nhận ở lục địa Trung Quốc, 2 trường hợp còn lại được ghi nhận ở Phillippines và Hồng Kông (Trung Quốc).

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra 31 thành phố của Trung Quốc.

Một khu vực cách ly điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona



Tại Việt Nam đã ghi nhận 10 trường hợp dương tính với nCoV.Trong đó có:

- 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện)

- 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán (01 người đã khỏi và xuất viện)



- 01 nữ công dân Việt Nam là lễ tân ở Nha Trang có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện)



- 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.



- 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.



Như vậy tính đến nay, Việt Nam đã điều trị thành công 3 trường hợp nhiễm virus corona và được xuất viện. Số trường hợp nghi nhiễm virus trong nước hiện tại là 57 người. Bên cạnh đó, còn có 349 trường hợp Sức Khỏe bình thường nhưng vẫn được cách ly, theo dõi do có tiền sử tiếp xuc với người bị nghi nhiễm nCoV.



Trên thế giới có 236 trường hợp mắc bệnh được ghi nhận ở 27 quốc gia. Các nước ngoài Trung Quốc ghi nhận số ca mắc virus nhiều nhất như Nhật Bản (33 trường hợp), Thái Lan (25), Singapore (24)...



Chiều 5/2, Bộ Y tế tổ chức họp báo thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, trong 7-10 ngày tới dịch bệnh sẽ đạt đỉnh tại Trung Quốc.



Theo diễn biến dịch tại Trung Quốc, tỷ lệ bệnh nhân tử vong do nCoV là 1,8%. Các dịch trước đó là SARS hơn 10%, MERS 34,5%.



Thông tin tại buổi họp báo, Thứ trưởng cho hay, với 10 ca nhiễm nCoV ở Việt Nam, có 3 ca đã khỏi bệnh, các ca còn lại đều có tiến triển tốt. Hiện Việt Nam có 409 ca nghi ngờ nhiễm nCoV, trong đó 347 đã loại trừ (xét nghiệm âm tính với nCoV), 52 ca cách ly, 349 ca đang theo dõi do có tiền sử tiếp xúc gần với người bệnh.



Thống kê những ngày qua, đường dây nóng của Bộ Y tế đã nhận được 43.467 cuộc gọi, tỷ lệ kết nối thành công gần 97%. Đỉnh điểm có thể kể ra như 19h ngày 2/2 có 2.700 cuộc gọi. Hầu hết cuộc gọi liên quan đến cách sử dụng khẩu trang, nước rửa tay, dấu hiệu mắc nCoV.





Thứ trưởng nhấn mạnh, người dân cần bình tĩnh tuân thủ các hướng dẫn về y tế, không hoang mang theo các thông tin đồn thổi để chung sức chống dịch bệnh. Thậm chí, trên mạng xã hội còn xuất hiện thông tin như kêu gọi tích trữ lương thực thậm chí cả vàng là không chính xác. Ông Long khẳng định: "Chúng ta đang thực hiện nhiều biện pháp phòng chống còn mạnh hơn thời dịch SARS năm 2003".

Thứ trưởng Bộ Y tế: Không nhất thiết phải đeo khẩu trang. Video: Zing.vn

Hà Ly (t/h)