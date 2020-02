Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 13/2/2020: Thêm 242 người chết, số ca mắc mới tăng gấp 10 lần

Ngày 13/2 truyền thông sửng sốt trước những số liệu kinh khủng nhất về tình dịch Covid-19 kể từ khi bùng phát tới giờ. Sáng sớm 13/2, Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Ủy ban Y tế Hồ Bắc cho biết, trong ngày 12/2, tỉnh này ghi nhận thêm 242 người chết và 14.840 ca mắc chủng virus corona mới.

Tính riêng tại Vũ Hán, số ca nhiễm mới trong ngày 12/2 là 13.436 trường hợp. Đáng nói các số liệu này được công bố muộn hơn vài tiếng so với những ngày trước.

Với 14.840 ca mắc mới, tăng gấp 10 lần so với số ca nhiễm của nhiều ngày trước. Đây là con số kỷ lục kể từ khi bùng phát dịch. Tổng số ca mắc của tỉnh này đã là 48.206 người. Như vậy số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đã gần tới 60.000 người.



Lý giải về việc số ca nhiễm tăng đột biến, tỉnh Hồ Bắc cho biết đã thay đổi phương pháp tính số ca nhiễm từ ngày 12/2. Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh Hồ Bắc sẽ chấp nhận các kết quả xét nghiệm bằng chụp CT đối với chủng mới virus corona, để có thể cách ly các ca nhiễm nhanh hơn. Đồng thời ngành y tế tỉnh này cho biết sẽ xem lại số liệu của các trường hợp cũ và có nghi ngờ.



Trước đó, số ca nghi mắc quá nhiều khiến tỉnh này xảy ra tình trạng thiếu các thiết bị kit RNA nên việc xét nghiệm và phân loại bệnh nhân bị chậm.



Sự thay đổi trong các tiêu chí xác nhận bệnh nhân khiến số ca nhiễm mới tăng vọt. Tuy nhiên tiêu chí xác nhận người tử vong do virus không thay đổi nên con số 242 người chết trong ngày 12/2 là kỷ lục. Như vậy, số người chết tăng 250% so với ngày trước đó.



Theo Bloomberg, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc đã tiến hành rà soát các trường hợp nghi nhiễm nhưng chưa được xác nhận trong quá khứ. Đồng thời cơ quan này thay đổi dữ liệu bao gồm thêm các trường hợp được "chẩn đoán lâm sàng" trong số liệu hàng ngày.



Như vậy, trong số 14.840 ca nhiễm mới của ngày 12/2 có 13.332 trường hợp là được bổ sung vào danh sách theo cách tính mới. Còn 242 trường hợp tử vong được ghi nhận có tới 135 là được bổ sung từ cách tính mới.



Trả lời câu hỏi tại sao đưa bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng vào danh sách ca nhiễm mới, tỉnh Hồ Bắc cho biết việc này để giúp bệnh nhân dễ được tiếp nhận và điều trị sớm. Hiện tỉnh Hồ Bắc có 33.693 bệnh nhân phải nhập viện, trong đó có 1.437 trường hợp nguy kịch.

Theo trung tâm kiểm soát dịch bệnh của Vũ Hán, ngày 13/2, thêm 40 bệnh viện được chỉ định tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới, trong đó bao gồm cả 2 bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn, với tổng cộng 12.000 giường bệnh, được dùng để điều trị các bệnh nhân nặng, hoặc nguy kịch.

Còn trên thế giới, tổng số người mắc Covid-19 đã là 60.017 người, với 524 trường hợp mắc bệnh bên ngoài Trung Quốc. Toàn thế giới đã ghi nhận 5.612 trường hợp hồi phục và 1.355 người tử vong.

