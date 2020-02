Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ngày 14/2/2020: Thêm 116 người chết, gần 5.000 ca mắc mới

Ủy ban Y tế (NHC) tỉnh Hồ Bắc, sáng 14/2 công bố số liệu đến hết ngày 13/2, tổng số ca tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) đã tăng lên 1.483 người.

Trong đó, ngày 13/2, ghi nhận thêm 116 ca tử vong, chủ yếu liên quan đến các bệnh nhân "được chẩn đoán lâm sàng". Đồng thời trong một ngày tỉnh này cũng ghi nhận thêm 4.823 ca nhiễm mới, thấp hơn rất nhiều so với gần 15.000 ca so với ngày 12/2 do thay đổi cách tính.

Bệnh nhân tại một Bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán. Ảnh: THX/TTXVN



Trong số gần 5000 ca mắc mới ngày 13/2 có tới 3.910 người nhiễm bệnh và 88 trường hợp tử vong ở thành phố Vũ Hán.



Tổng cộng, Vũ Hán đã có 35.991 ca bệnh. Tại tỉnh Hồ Bắc đã có 51.986 ca nhiễm, đang chữa trị cho 36.179 người, trong đó có 7.593 ca nặng và 1.685 ca nguy kịch.



Ngày hôm qua, Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định thay thế hai quan chức cấp cao tại Hồ Bắc vì yếu kém trong việc ứng phó với dịch bệnh. Bí thư Hồ Bắc, ông Tưởng Siêu Lương được thay thế bởi Thị trưởng Thượng Hải Ứng Dũng, Bí thư Vũ Hán Mã Quốc Cường bị thay bởi Bí thư Tế Nam (tỉnh lỵ Sơn Đông) Vương Trung Lâm.



Đến hết ngày 13/2, tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục là 64.627 trường hợp. Toàn thế giới hiện có 65.247 trường hợp nhiễm bệnh. Đã có 1.489 người chết trên toàn thế giới bao gồm cả 3 ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục là 1 người đàn ông Vũ Hán ở Philippines, 1 người đàn ông ở Hong Kong và 1 cụ bà trong độ tuổi 80 ở Nhật Bản.

Số ca mắc Covid-19 ở bên ngoài Trung Quốc



Ngày 13/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết việc tăng đột biến gần 15.000 người nhiễm covid-19 ở Trung Quốc trong ngày 12/2 là do cách thức tính toán mới và điều đó không thể hiện sự biến chuyển lớn trong dịch bệnh.



Hiện Covid-19 đã xuất hiện ở 27 quốc gia bên ngoài Trung Quốc với 587 ca mắc. Ngày 12/2, Nhật Bản ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19. Đây cũng là quốc gia bên ngoài Trung Quốc có số người mắc bệnh cao nhất với 252 trường hợp.



Tại Việt Nam đã ghi nhận 16 người dương tính với Covid-19, gồm:

- 02 cha con người Trung Quốc (02 người đã khỏi và xuất viện);

- 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (04 người đã khỏi và xuất viện);

- 06 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19 (01 người đã khỏi và xuất viện);

- 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

- 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID -19.

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01). Đã loại bỏ 840 trường hợp xét nghiệm âm tính.

Your browser does not support HTML5 video. 3 công nhân nhiễm virus corona ở Vĩnh Phúc được điều trị như thế nào. Video: Zing .vn

Hà Ly (t/h)