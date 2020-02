Tình hình dịch COVID-19 ngày 19/2/2020: Hơn 1.700 ca mắc mới, Hàn Quốc thêm 15, Nhật Bản thêm 88

Sáng 19/2, Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết những số liệu mới nhất về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19).

Theo đó, trong ngày 18/2, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 1.749 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm nhẹ so với con số 1.886 ngày 17/2. Trong khi đó, số ca tử vong mới trong ngày 18/2 lại tăng mạnh lên là 136, tăng mạnh so với con số 98 người chết ngày 17/2.

Ảnh: TTXVN



Như vậy, tính đến 7h sáng 19/2, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới là 75.178 ca, còn tại Trung Quốc đại lục là 74.142 người. Số người chết vì chủng mới của virus corona mới trên toàn thế giới là 2.009, trong đó có 2.004 người chết ở Trung Quốc đại lục.



Còn tại tâm dịch là tỉnh Hồ Bắc, Ủy ban Y tế tỉnh này cho biết cho biết trong ngày 18/2, tỉnh này có thêm 132 người tử vong. Trong đó, t hành phố Vũ Hán có thêm 1.660 ca nhiễm mới và 116 ca tử vong. Đến nay, tổng số ca tử vong tại Vũ Hán đã lên tới 1.497 ca.



Toàn tỉnh Hồ Bắc đã có hơn 9.100 người phục hồi và được cho xuất viện. Còn khoảng 11.200 người vẫn đang trong tình trạng nặng hoặc nguy kịch.



Một nghiên cứu gần đây trên hơn 72.000 bệnh nhân tại Trung Quốc trong giai đoạn từ 8/12/2019 đến 11/2/2020 của nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho thấy số ca nhiễm virus corona chủng mới đạt đỉnh điểm vào đầu tháng 2. Kể từ ngày 1/2 trở đi, số ca nhiễm mới không còn tăng cao, đây có thể là dấu hiệu dịch bệnh giảm dần.



Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu này cho rằng còn quá sớm để tin dịch bệnh đã đạt đỉnh. Nước này nên chuẩn bị cho "khả năng bùng phát trở lại của dịch bệnh" khi người dân Trung Quốc đi học và đi làm trở lại.

Sáng 19/2, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc xác nhận nước này có thêm 15 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 13 ca là cư dân của thành phố Daegu, tỉnh Gyeongsang. Đến nay, tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên 46 người.

Tại Nhật Bản, ngày 18/2 phát hiện thêm 88 người dương tính với virus corona trên tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly ở cảng Yokohama. Trong số hơn 3.600 hành khách của du thuyền này, đến nay đã phát hiện 542 người nhiễm COVID-19. Đây được xem là ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Bệnh do virus corona gây ra có triệu chứng như thế nào? Video: Thanh Niên