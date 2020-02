Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 20/2/2020: Thêm 114 người chết, số ca mắc mới giảm kỷ lục

Sáng 20/2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) công bố số liệu mới nhất về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19).

Cụ thể, trong ngày 19/2, Trung Quốc ghi nhận thêm 114 ca tử vong vì COVID-19, giảm 22 ca so với 1 ngày trước đó. Đặc biệt, số ca mắc chỉ là 394 người, giảm kỷ lục so với 1.749 ca trong ngày 18/2. Tính đến hết 19/2, tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc là 74.576 và tổng số ca tử vong là 2.118.



Riêng tại tỉnh Hồ Bắc trong ngày 19/2 báo cáo có 108 ca tử vong và 349 ca nhiễm mới. Số ca mắc mới giảm mạnh so với con số hơn 1.600 ngày trước đó đồng thời là ghi nhận thấp nhất của địa phương này kể từ ngày 25/1. Số ca tử vong cũng giảm so với 132 của ngày trước đó.



Theo Hãng tin Reuters, con số 349 người nhiễm là kết quả của việc Ủy ban Y tế Hồ Bắc gạt 279 trường hợp ở 10 thành phố khác của tỉnh này mà không đưa ra lời giải thích.



Như vậy, tính đến hết ngày 19/2, tỉnh Hồ Bắc đang có 62.031 người nhiễm, tổng số ca tử vong tăng lên 2.029 người.



Chỉ với 394 ca mắc mới được ghi nhận trong ngày 19/2, là con số thấp nhất ghi nhận được ở Trung Quốc đại lục tính từ ngày 23/1.

Nahan viên y tế tiếp nhận bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán. Ảnh THX/TTXVN



Bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, Nhật Bản là quốc gia có nhiều ca mắc COVID-19 nhất. Trong ngày 19/2 đã có 79 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới được phát hiện, nâng tổng số hành khách mắc bệnh trên du thuyền Diamond Princess lên ít nhất 620.



Tình trạng tại Hàn Quốc cũng nghiêm trọng không kém. Hãng tin Yonhap ngày 20/2 dẫn nguồn tin giới chức y tế cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 31 ca nhiễm mới, mức tăng mạnh nhất kể từ đầu dịch. Đến nay, tổng số người nhiễm tại nước này là 82.



Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), 30 trường hợp nhiễm mới đều ở thành phố Daegu, trong đó có 23 người được cho là có liên quan tới người phụ nữ 61 tuổi đã được xác nhận nhiễm COVID-19 hôm 18/2. Được biết, bệnh nhân này có tiếp xúc với 166 người và họ đều đang tự cách ly.



Tính đến nay đã có 8 ca tử vong ngoài Trung Quốc địa lục. Mới nhất là 2 ca tử vong ở Iran ngày 19/2, cũng là hai ca nhiễm đầu tiên được công bố ở nước này. Ngoài ra, Hong Kong có hai ca tử vong. Đài Loan, Nhật Bản, Philippines và Pháp mỗi nơi có một ca.



