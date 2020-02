Cập nhật tình hình dịch bệnh do virus corona sáng 12/2/2020: Thêm 94 ca tử vong, số ca mắc mới giảm

Số liệu mới công bố sáng sớm 12/2 của Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc, tính cho đến cuối ngày 11/2, nước này có thêm 94 ca tử vong vì virus corona chủng mới, nâng tổng số người chết đến thời điểm hiện tại là 1.110 ca. Cộng thêm 1 ca tử vong tại Philippines và 1 ca tại Hong Kong là 1.112 ca.

Tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới tại Trung Quốc là 44.318 ca, toàn thế giới là 44.794 ca. Hiện đã có 4.657 ca hồi phục và được cho xuất viện.

Một Bệnh viện tại Vũ Hán. Ảnh: THX/TTXVN

Tỉnh Hồ Bắc đã có 1.068 người tử vong. Ngày 11/2, thành phố Vũ Hán có 72 ca tử vong, nhiều hơn 5 ca so với ngày 10/2. Đến nay, thành phố tâm dịch này đã ghi nhận 820 người chết vì chủng mới của virus corona.



Toàn tỉnh Hồ Bắc trong ngày 11/2 có thêm 1.638 ca nhiễm mới, trong số này có tới 1.104 ca ở thành phố Vũ Hán. Con số này đã giảm đáng kể so với 1.552 ca của ngày 10/2.

Sáng 12/2, Reuters đưa tin Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato xác nhận nước này ghi nhận thêm 39 ca nhiễm virus corona chủng mới trên du thuyền Diamond Princess, bao gồm một nhân viên phụ trách cách ly. Theo Đài NHK của Nhật Bản, đến nay tổng số ca nhiễm trên du thuyền Diamond Princess đã là 174 người.

Ngày 11/2, Thái Lan đã ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, nâng tổng số bệnh nhân tại nước này lên 33 người.

Trong một diễn biến khác, các chuyên gia dịch tễ học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Trung Quốc ngày 11/2 cho biết có tới 83% số các trường hợp nhiễm virus Corona chủng mới là do lây nhiễm chéo giữa các thành viên trong cùng một gia đình

Đêm 11/2 (sáng 12/2 giờ Việt Nam), WHO chính thức đặt tên cho chủng mới của virus corona có nguồn gốc từ Vũ Hán là COVID-19. “CO” trong tên gọi mới là viết tắt của corona, “VI” viết tắt của virus và “D” viết tắt của từ “disease” (bệnh). Động thái này của WHO nhằm tránh sự kỳ thị của dư luận nhằm vào nơi bắt nguồn virus.

Còn tại Việt Nam số ca nhiễm chủng mới của virus corona được ghi nhận là 15 người, gồm:

- 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);

- 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (04 người đã khỏi và xuất viện);

- 05 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với chủng mới của virus corona ở Vĩnh Phúc (01 người đã khỏi và xuất viện)

- 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

- 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân ở Vĩnh Phúc

Các tỉnh có người mắc bệnh gồm: Vĩnh Phúc (10); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01). Đã xét nghiệm và sàng lọc 788 trường hợp âm tính.

WHO đặt tên chính thức cho 2019-nCoV. Video: VNEWS

Hà Ly (t/h)