Số người chết vì virus corona tại Trung Quốc đã vượt qua dịch SARS năm 2003

Số liệu mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố sáng 8/2, tính đến hết ngày 7/2, số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) tại Trung Quốc đã là 722 người, tăng thêm 86 ca so với ngày 6/2.