Tín hiệu mừng với số người nhiễm virus corona đã bình phục và hết lây nhiễm

Diễn biến của dịch virus corona ngày càng phức tạp. Tính đến sáng ngày 16/2, thêm 142 ca tử vong vì virus corona (Covid-19) được ghi nhận tại Trung Quốc, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 1.665 người, theo Zing.vn.



Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc cũng cho biết, 1.323 người mới bình phục. Còn tổng số ca nhiễm đến thời điểm hiện tại ở tỉnh Hồ Bắc là 56.249 người. Tính đến hết ngày 15/2, số ca tử vong thêm 139 người.

Ảnh minh họa.

Thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 16 người dương tính với Covid-19, chưa có trường hợp nào tử vong. Các tỉnh có người mắc Covid-19 gồm Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01). Ngoài ra, còn có 61 ca nghi nhiễm chủng virus corona mới đang được tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chế để không lây nhiễm ra cộng đồng và 1068 số ca âm tính, tính đến thời điểm sáng 16/2/2020.



Hiện tại, ở Trung Quốc đã ghi nhận 9419 ca nhiễm chủng virus corora mới đã bình phục, trên thế giới là 9527 ca. Chỉ tính riêng ở Việt Nam, đã có 7 trong số 16 trường hợp dương tính với Covid-19 đã hồi phục và được xuất viện.

Ảnh minh họa.



7 trường hợp đã khỏi và xuất viện ở Việt Nam gồm: 2 cha con người Trung Quốc, 4 người Việt Nam từ Vũ Hán trở về và 1 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19.



Ngoài ra, theo thông tin từ Bộ Y tế, có 602 trường hợp Sức Khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm COVID-19

3 công nhân nhiễm virus corona ở Vĩnh Phúc được điều trị như thế nào. Video: Zing .vn



Thùy Nguyễn (t/h)