Sở thích kỳ dị của kẻ giết người ám ảnh nhất Trung Quốc: Sưu tầm thắt lưng của nạn nhân làm kỷ niệm

Huang Yong sở hữu chiều cao khiêm tốn, tóc húi cua, gương mặt khắc khổ, có vẻ già hơn tuổi của hắn rất nhiều. Vẻ ngoài chẳng có gì đặc biệt để thu hút người khác nhưng gã trai trẻ lại lại khiến hàng vạn người Trung Quốc khiến sợ với bản danh sách giết người kinh hoàng.

Huang khai rằng, ngay từ khi còn trẻ đã có khao khát mãnh liệt trở thành sát thủ

Cụ thể, tháng 11/2003, một thiếu nữ 16 tuổi tên Zhang Liang đến đồn cảnh sát Hà Nam trình báo về việc cậu bị một gã đàn ông lừa, trói tại nhà riêng của hắn. Cậu bé kể lại, gã đàn ông này đã bóp cổ khiến cậu ngất đi vài lần. Khi cậu tỉnh lại, hắn nói rằng: “Tao đã giết 25 người, mày là nạn nhân thứ 26”.

Bằng tất cả sức lực bình sinh và sự khôn khéo của mình, Zhang Liang đã may mắn trốn thoát khỏi tên sát nhân này trong một giây phút hắn bất cẩn. Sau khi thoát khỏi căn nhà địa ngục đó, cậu đã đến đồn cảnh sát báo án. Nhận được tin báo, cảnh sát Hà Nam nhanh chóng vào cuộc điều tra , tiếp cận mục tiêu chính là Huang. Tại nhà của hắn, cảnh sát phát hiện nhiều phần thi thể của tổng cộng 12 thanh niên trẻ tuổi.

Tại trụ sở cảnh sát, mới đầu Huang còn lì lợm không chịu khai báo. Nhưng với những chứng cứ không thể chối cãi được, hắn buộc phải cúi đầu nhận tội. Một trong những lời khi của Huang khiến dư luận Trung Quốc lạnh gáy nhất là: “Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã có một khát khao mãnh liệt trở thành sát thủ. Việc giết người cho tôi cái cảm giác tuyệt vời của một sát thủ”. Trước khi trở thành kẻ sát nhân hàng loạt, công việc nuôi sống hắn là bán phế liệu.

Cũng theo điều tra của cảnh sát địa phương, Huang có hứng thú với các nạn nhân là thanh niên trẻ, đang ở độ tuổi đi học. Huang tránh xa các đối tượng là đàn ông trung niên, dù gã đã cố thử vài lần. Bởi theo Huang, nhóm đàn ông trung niên rất thận trọng, khó mắc lừa các chiêu trò dụ tới nhà của hắn. Huang cũng không thích bắt và giết phụ nữ bởi hắn cho rằng, việc làm đó không hề “anh hung”. Vậy nên hắn chọn đối tượng là các nam thanh niên trẻ, đang ở độ tuổi đi học.

Huang bị đưa ra pháp trường xử tử vào ngày 26/12/2003

Huang thường tiếp cận các thanh thiếu niên từ 15 đến 21 tuổi. Khi đó, hắn “sắm vai” là một nhà bảo trợ sẵn sàng cung cấp việc làm thêm hoặc tài trợ giáo dục cho những chàng trai trẻ đang trong độ tuổi ăn học này. Khi “con mồi” đã vào tròng, hắn dụ họ đến nhà riêng để bàn chuyện. Tại đây, Huang cho nạn nhân ăn đồ ăn hoặc uống đồ uống có sẵn thuốc me. Sau đó trói họ và siết cổ cho đến chết. Kinh tởm hơn, hắn thường hiếp dâm các nạn nhân trước khi chết.

Tương tự như nhiều kẻ sát nhân bệnh hoạn khác, Huang có sở thích giữ lại một thứ đồ của các nạn nhân. Với Huang, thắt lưng của các nạn nhân là món đồ đặc biệt. Huang giữ lại chúng để làm “kỷ niệm” đánh dấu mỗi phi vụ giết người thành công của hắn.

Theo điều tra của cảnh sát, hắn đã sưu tập được 17 chiếc thắt lưng của các nạn nhân. Hắn cất giữ chúng cẩn thận trong một chiếc hộp hỗ, đặt két trên két sắt nahf hắn.

Đến tháng 12/2003, vụ án của Huang được đưa ra xét xử. Hắn bị kết án tử hình vì 17 trong tổng số 25 vụ giết người được hắn thực hiện trong thời gian từ 2001 – 2003, hắn đã thừa nhận. Đến ngày 26/12/2003, cuộc đời tội lỗi của hắn kết thức bởi bản án tử hình bằng súng tại trường bắn Hà Nam.

