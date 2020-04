Máy xét nghiệm COVID-19 được giảm từ 7,2 tỷ xuống 4,8 tỷ nhưng Sở Y tế Quảng Nam vẫn muốn trả lại

Vào chiều hôm nay (29/4), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp về việc Sở Y tế trang bị máy xét nghiệm COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) với giá 7,2 tỷ đồng. Trong cuộc họp, Sở Y tế và Sở Tài chính Quảng Nam cũng đã báo cáo về việc mua sắm máy móc và hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR tự động.

Tờ Zing.vn dẫn lại lời của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Hai trong cuộc họp khẳng định, việc mua máy xét nghiệm là đúng quy định và quy trình, được đánh giá là kịp thời trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam.

Ông Hai cũng cho biết, trong quá trình lựa chọn nhà thầu thì có 3 công ty đưa ra 3 mức giá chênh lệch nhau, trong đó mức giá của Công ty thương mại Giải pháp Việt là 7,56 tỷ, còn 2 công ty khác với giá 9,2 tỷ và 9,7 tỷ đồng.

Sau khi tỉnh có quyết định phân bổ dự toán, đến 24/3 sở đã có công văn gửi Công ty Giải Pháp Việt, giá mua cuối cùng khi đã thương thảo là 7,23 tỷ đồng. Đến 30/3 thì cả 2 bên ký kết hợp đồng, sau đó quá trình nghiệm thu chạy thử (nhưng chưa thanh lý hợp đồng) được bắt đầu từ 1/4. Đến thời điểm hiện tại, đã có gần 2.000 mẫu được xét nghiệm bằng hệ thống này.





Được biết, hệ thống máy xét nghiệm COVID-19 gồm các loại máy tách chiết tự động, máy đọc RT-PCR, máy ly tâm lạnh, tủ an toàn sinh học… giúp việc xét nghiệm sinh học phân tử, phát hiện SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm từ các đối tượng nhiễm và nghi ngờ nhiễm một cách nhanh chóng và chính xác.

Quá trình nghiệm thu chạy thử máy xét nghiệm (nhưng chưa thanh lý hợp đồng) được bắt đầu từ 1/4.

Liên quan đến vụ việc, bà Lê Thị Tuyến - Giám đốc Công ty CP Giải Pháp Việt cho biết hệ thống máy xét nghiệm được doanh nghiệp mua từ công ty khác với mức giá 5,2 tỷ đồng. Như vậy, khi bán cho Sở Y tế Quảng Nam với giá 7,23 tỷ, sau khi trừ 382 triệu tiền thuế đóng cho nhà nước thì công ty lời được 1,04 tỷ.

Cũng theo bà Tuyến, trong tình hình dịch bệnh công ty đồng ý giảm giá máy xuống 4,8 tỷ cho tỉnh Quảng Nam, chấp nhận không lợi nhuận để phòng chống dịch. Sau lời trình bày của bà Tuyến, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam mong muốn Giám đốc Công ty CP Giải Pháp Việt xem xét đến việc lấy lại máy.





Theo tờ Công an TP. HCM, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam sau khi nghe hàng loạt ý kiến đã yêu cầu Thanh tra tỉnh Quảng Nam vào cuộc thanh tra đột xuất việc mua hệ thống máy xét nghiệm. Bên cạnh đó, trong quá trình thanh tra đề nghị Sở Y tế chưa chuyển tiền đơn vị bán máy cho đến khi có kết luận thanh tra ngày 20/5.



