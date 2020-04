Sở Y tế Quảng Ngãi giải thích lý do 115 'không nghe máy' cứu người bị nạn

Mới đây, theo thông tin từ ông Lê Báy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã có báo cáo chính thức về thông tin người dân gọi đến số cấp cứu 115 nhưng không ai nghe máy gây xôn xao dư luận trước đó.

Cụ thể, theo báo cáo số 583/BC-SYT, đêm ngày 17/4, tua cấp cứu của Đội Cấp cứu ngoại viện (115) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi gồm 9 thành viên (2 bác sĩ, 6 điều dưỡng, 1 hộ lý). Tua cấp cứu đã xử lý cho 50 trường hợp nhập viện cấp cứu và nhận 25 cuộc gọi từ đầu số 115.

Khoảng từ 19h30-19h35 cùng ngày, tua trực có nghe đổ chuông 115, nhưng khi chạy đến thì chuông đã tắt chuông. Thời điểm đó, điều dưỡng đang tham gia cấp cứu một bệnh nhân choáng nặng, mạch quay nhanh nhỏ, huyết áp không đo được, có dấu hiệu thoát vị thành bụng, sa ruột ra ngoài. Việc cấp cứu mất khoảng 20 phút, các thành viên đều phải tập trung cấp cứu cho bệnh nhân.

Đến 19h51 phút cùng ngày, tua trực tiếp nhận người bệnh Đặng Anh V. (18 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) bị đa chấn thương sau vụ tai nạn giao thông tại đường Hoàng Sa (đoạn qua địa phận xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi). Sau khi thăm khám, các bác sĩ trực nhận định bệnh nhân đã tử vong ngoại viện do chấn thương sọ não kín, gãy kín xương đùi trái. Các bác sĩ giải thích cho người nhà đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

Cũng theo báo cáo này, hiện nhân viên cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vừa trực cấp cứu nội viện, vừa tham gia công tác cấp cứu ngoại viện (115) gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong những tình huống đang cấp cứu người bệnh nặng thì điện thoại 115 lại đổ chuông dẫn đến việc nghe điện thoại không kịp thời.

Sau sự việc, bệnh viện đã tiến hành đánh giá, phân tích, rút kinh nghiệm và có phương án chấn chỉnh tổ chức hoạt động Đội cấp cứu 115. Được biết, Đội cấp cứu 115 được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-BVĐK ngày 9/1 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Đội gồm 13 thành viên (6 bác sĩ, 7 điều dưỡng) của Khoa Khám bệnh và Cấp cứu, được phân bố nhân lực đồng đều. Khi nhận được cuộc gọi số từ số máy 115, tua trực cấp cứu sẽ cử kíp cấp cứu gồm 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng đi làm nhiệm vụ.

Như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, lúc 19h tối 17/4, tại đường Hoàng Sa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 nam thanh niên nguy kịch. Nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn đã gọi vào đầu số cấp cứu (115) nhưng không có ai nghe máy. Sau hơn 30 phút gọi xe cứu thương không được, người dân đã dùng ô tô cá nhân chở người bị nạn đi cấp cứu. Khi đi được một đoạn, xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng tới hiện trường, chở nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

