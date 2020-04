Sở Y tế Quảng Ninh nói gì về thông tin mua hệ thống máy xét nghiệm COVID-19 cao gấp 5 lần

Như đã đưa tin, mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã ra quyết đinh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can liên quan đến việc mua sắm hệ thống xét nghiệm Realtime PCR phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội. Theo kết quả điều tra ban đầu, một số cán bộ CDC Hà Nội và các đơn vị khác đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, móc ngoặc, thông đồng với nhau để "thổi giá" thiết bị.

Khi dư luận còn chưa hết bàng hoàng về gian lận tại CDC Hà Nội mới đây, xuất hiện một số thông tin cho rằng tỉnh Quảng Ninh cũng đã mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR với giá rất cao, gấp 4-5 lần giá thị trường và cơ quan điều tra cũng đang vào cuộc làm rõ.

Liện quan đến vấn đề này, mới đây, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã lên tiếng bác bỏ thông tin mua hệ thống xét nhiệm với giá cao, khẳng định "đây là thông tin không chính xác".

Nhân viên y tế xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tại CDC Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Theo đó, phía tỉnh Quảng Ninh hiện vẫn chưa thanh quyết toán tiền mua máy xét nghiệm với nhà cung cấp. Nhà cung cấp cũng khẳng định sẽ không lấy lãi so với giá của nhà nhập khẩu thiết bị này. Dù chưa có giá nhập khẩu chính thức, song theo thông tin ban đầu của nhà cung cấp thiết bị, giá của bộ thiết bị gồm máy xét nghiệm và bộ tách chiết mẫu thấp hơn khoảng trên/dưới 2 tỷ đồng so với mức giá 7 tỷ đồng mà CDC Hà Nội đã mua.

Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ đưa tin, Sở Y tế Quảng Ninh đã ký hợp đồng mua bán thiết bị Realtime PCR của Hãng Qiagen (Đức) với liên danh nhà thầu Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu y tế Việt - Công ty CP thiết bị y tế Ánh Sao, với giá trên 8,4 tỷ đồng từ hôm 1/3.



Theo đó, Quảng Ninh đã mua theo hình thức chỉ định thầu. Các thủ tục chỉ định thầu được hoàn thiện theo quy định, căn cứ kết quả thẩm định giá của Công ty CP Thẩm định giá Quảng Ninh và Sở Tài chính. Trong đó, Công ty CP Thẩm định giá Quảng Ninh đã thẩm định giá thiết bị này là 8,446 tỉ đồng, Sở Tài chính thẩm định là 8,4 tỉ đồng. Sau khi có kết quả thẩm định giá, Sở Y tế Quảng Ninh đã trình UBND tỉnh phê duyệt mua thiết bị với giá 8,4 tỷ đồng. Hợp đồng đã được ký vào ngày 1/3.

Đến 23/3, sau buổi làm việc với C03 hôm 15/3, Sở Y tế Quảng Ninh đã ký phụ lục hợp đồng, giảm giá thiết bị này xuống 7 tỷ đồng. Trước đó, ngày 19/3, Sở Y tế đã chuyển tạm ứng 4,2 tỷ đồng cho bên trúng thầu, nhưng đến hôm 21/4 vừa qua, bên trúng thầu đã hoàn lại 4,2 tỷ này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 23/4, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh cho biết đã mua hệ thống xét Realtime PCR với giá 5,2 tỷ; tức là có thể giá đã được "đàm phán" giảm thêm một lần nữa.

Trong khi đó, theo một chuyên gia về thiết bị y tế, giá nhập khẩu đến cảng Việt Nam của thiết bị này chỉ là 2,3 tỷ đồng. Nếu tính cả chi phí bảo hành, bảo trì trọn đời và các chi phí liên quan thì giá của thiết bị này cũng chỉ mới lên đến 3 tỷ đồng.

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an nói về việc điều tra mua sắm thiết bị tại CDC Hà Nội. Nguồn: VTV