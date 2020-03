Sở Y tế Tây Ninh truy tìm nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly khi chưa được xét nghiệm COVId-19

Theo tin từ Người lao động, ngày 29/3, Sở Y tế Tây Ninh đã phát đi thông báo khẩn truy tìm nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung huyện Bến Cầu. Danh tính là: Lê Văn Vũ (29 tuổi, ngụ tại Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

Hộ chiếu của Vũ

Đối tượng này trốn khỏi khu cách ly vào rạng sáng ngày 29/3 sau 10 ngày được cách ly tại đây. Điều đáng nói, tính đến thời điểm trốn trại, Vũ vẫn chưa xét nghiệm COVID-19.

Theo thông báo khẩn của Sở Y tế Tây Ninh, Lê Văn Vũ nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 19/3/2020; được đưa cách ly vào khu cách ly tập trung Lợi Thuận, huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh).

Thông báo khẩn của Sở Y tế Tây Ninh

Để đảm bảo cách ly theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia và sự an toàn cho cộng đồng , Sở Y tế tỉnh Tây Ninh kính đề nghị:

- Ủy ban Nhân dân các huyện/thị xã/thành phố khẩn trương chỉ đạo công an rà soát các khách sạn, nhà trọ về thông tin anh Lê Văn Vũ.

- Sở Giao Thông Vận Tải thông báo tin về anh Lê Văn Vũ cho các nhà xe. Nếu phát hiện về thông tin anh Lê Văn Vũ thông báo cho Công an và Y tế địa phương.

- Kính đề nghị Sở Y tế Sóc Trăng thông báo cho địa phương để rà soát đưa anh Lê Văn Vỹ vào tiếp tục cách ly theo đúng quy định.

“"Khi nhận được thông tin về Lê Văn Vũ, đề nghị UBND huyện/ thị xã/ thành phố đưa anh này vào khu cách ly của địa phương, đồng thời thông báo cho sở Y tế tỉnh Tây Ninh để chỉ đạo Thanh tra sở xử phạt hành chính theo qui định" - văn bản của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh nêu rõ.

Nga Đỗ (t/h)