Sở y tế TP.HCM nêu sáng kiến ngừa dịch virus corona kết hợp giữa khẩu trang và tinh dầu tràm

Tính đến sáng 6/2, số liệu chính thức từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, số ca nhiễm virus corona (ncoV 2019) trên toàn thế giới đã tăng lên 28.261 người, riêng tại Trung Quốc đại lục là 28.018 người.

Bên cạnh đó, so với ngày 5/2, số người chết do virus corona mới tăng thêm 73 người, nâng tổng số người chết do virus này lên 565 người.