Hé lộ nguyên nhân Sát thủ liên hoàn đội lốt "soái ca" Nhật Bản ra tay sát hại 19 người khuyết tật

Chẳng ai ngờ được, đằng sau dáng vẻ đạo mạo, hay cười lại là con ác quỷ sát hại 19 người khuyết tật với lý do họ không thể giao tiếp bình thường nên họ không đáng sống.

Sau thời gian dài điều tra, cuối cùng kẻ sát nhân trong vụ tấn công trung tâm khuyết tật gây chấn động Nhật Bản đã phải đền tội. Hắn là Satoshi Uematsu, 30 tuổi. Hắn tấn công vào trung tâm khuyết tật ở Sagamihara, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản với niềm tin, những người khuyết tật chỉ mang đến bất hạnh.

Với việc sát hại 19 người và làm 26 người khác bị thương, Satoshi tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ tại phiên xử cuối cùng diễn ra ở tòa án quận Yokohama vào ngày 16/3.

Theo cáo trạng, Satoshi vốn là một chàng trai lịch thiệp. Hắn hay nở nụ cười khi gặp hàng xóm, bạn bè hay thậm chí cả những người hắn chỉ lượt qua trên đường đi học, đi làm. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được, ẩn sâu vẻ ngoài đạo mạo ấy lại là một con ác qủy.

Satoshi là kẻ sát nhân đội lốt chàng trai lịch thiệp, hay cười

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào ngày 2h ngày 16/7/2016. Satoshi từ nhà lái xe đến trung tâm khuyết tật Tsukui Yamayuri En. Tại đây, hắn dùng búa phá cửa và xuống tay sát hại 19 người khuyết tật. Chưa dừng lại, trong quá trình gây án, hắn còn làm thương thêm 26 người khác.

Gây án xong, hắn vác bộ mặt mệt mỏi cùng con dao đầy máu đến đồn cảnh sát địa phương để tự thú. Tại đây, hắn khai nhận chính mình đã gây ra vụ tấn công kinh hoàng khiến nhiều người thương vong.

Khi cảnh sát địa phương thẩm vấn về việc tại sao lại gây nên vụ thảm án trên, hắn không ngần ngại nói rằng: Người khuyết tật không thể giao tiếp bình thường nên họ không đáng sống.

Sau thời gian điềun tra tích cực, mới đây vụ án đã được đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, Satoshi tỏ ra khá bình thản trước tội ác của mình. Hắn không thể hiện sự ăn năn về hành vi trên.

Luật sư bào chữa cho Satoshi tại phiên xử hôm đó khẳng định rằng, thân chủ của mình đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi sử dụng cần sa vào năm 2015. Thời điểm hắn gây án được cho là đã chịu tác động mạnh của chất kích thích.

Bên cạnh đó, luật sư bào chữa cũng cho rằng, Satoshi gặp phải vấn đề về tâm lý. Người này nói rằng, thân chủ không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành động của mình.

Trước đó, Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với Satoshi. Thế nhưng hắn không đồng ý và đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao bởi hắn tin rằng, tội lỗi đó chưa đến mức phải bị tử hình. Tuy nhiên, sau nhiều phiên xử, cuối cùng Satoshi đã không thể thắng thế được luật pháp, hắn phải nhận mức án tử hình bằng hình thức treo cổ.

Trung tâm khuyết tật - nơi xảy ra vụ thảm án kinh hoàng

Sau khi vụ án xảy ra, báo giới Nhật Bản đã đưa nhiều tin bài về quá khứ, đời tư của kẻ ác nhân này. Theo đó, trong quá khứ, Satoshi từng làm việc tại một trung tân khuyết tật nhưng đã bị sa thải vào tháng 5/2017. Satoshi từng bị ép nhập viện khi các đồng nghiệp phát hiện hắn có ý định giết người khuyết tật.

Tuy nhiên, Satoshi chỉ phải nhập viện 12 ngày và được trở về với xã hội ngay sau đó. Bởi khi đó bác sĩ không nghĩ rằng hắn là nhân tố nguy hiểm đối với xã hội . Nhưng sau đó, tất cả đều bàng hoàng trước thảm án mà hắn gây ra cho người khuyết tật.

Trong phiên tòa xét xử hôm đó, mẹ của cô gái 19 tuổi (nạn nhân của Satoshi) nói rằng: “Tôi ghét hắn vô cùng và chỉ muốn xé xác hắn ra làm trăm mảnh. Không có án phạt nào đủ cho hành vi của hắn. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Xin hãy mang con gái tôi trở về... Hắn vẫn còn sống và điều này thật sai trái, bất công".

Trước đó, vụ án Satoshi gây ra từng tạo nên cú sốc lớn cho cả xã hội Nhật Bản. Nhiều và nhà hoạt động xã hội đã đặt ra câu hỏi, liệu có ai đó trong xã hội có suy nghĩ tương tự kẻ thủ ác này hay không?

