'Soái ca sơ mi trắng' trần tình sau khi bị lên án vì đánh chị bán tôm tới tấp giữa chợ

Trước đó, như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, sáng 17/12 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một người đàn ông ăn mặc lịch sự, đi xe bán tải tới chợ Nam Hải ở Hải Phòng rồi bất ngờ đánh chị bán tôm tới tấp giữa chợ.

"Soái ca sơ mi trắng" bị lên án mạnh mẽ vì đánh phụ nữ.

Theo đoạn clip, vụ việc xảy ra vào 7h sáng nay ngày 17/12, tại khu chợ Nam Hải thuộc phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng. Một người đàn ông đi xe bán tải màu đen mặc sơ mi trắng, quần âu, vẻ ngoài lịch sự rời khỏi xe và đi tới gần một người phụ nữ đứng ở chợ. Hai người lời qua tiếng lại một lúc rồi người đàn ông bất ngờ vung tay tát tới tấp vào mặt chị bán tôm này. Những người đang bán hàng gần đó vội vã chạy lại can ngăn nhưng không thành, mãi đến khi một người đàn ông khác lao từ trong nhà ra tấn công người đàn ông mặc áo sơ mi trắng thì vụ việc mới dừng lại.

Đoạn clip ghi lại vụ việc

Sự việc trên đã được camera an ninh ghi lại và sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND phường Nam Hải cho biết Công an phường Nam Hải đã có mặt kịp thời, mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Người đàn ông trong clip, được cho là anh Đ.T.H sau đó đã bị cư dân mạng phát hiện Facebook cá nhân và chỉ trích. Anh H. đã lên tiếng giải thích: "Là người, phải biết giữ gìn và bảo vệ những người phụ nữ cạnh mình. Đó là mẹ, là vợ, là con và là những người trong gia đình mình là trên hết. Sau đó là miếng cơm manh áo của cả một gia đình

Chỗ làm ăn, ai đó đến... vào rồi động nói thì dẫn người đến chửi tận cửa hàng. Đánh người là sai, chưa kể đó lại là phụ nữ. Nhưng đã là chửi mẹ mình, chà đạp lên miếng cơm manh áo thì ai cũng vậy. Xin lỗi tôi cũng người Hải Phòng, tôi không nhịn được vì đó là mẹ tôi. Ai là con thì hiểu. Đúng sai có pháp luật ”.

Anh H. lên mạng trần tình sau vụ đánh người phụ nữ tới tấp. Ảnh chụp màn hình

Theo anh H., việc anh đánh người phụ nữ kia là vì chị ta đã chửi mẹ mình, nguyên nhân sâu xa là do hai bên đã từng có mâu thuẫn liên quan đến chuyện làm ăn từ trước.

Trao đổi với PV, chị L.D, vợ anh H. cho biết: "Sáng hôm qua, dì của người bị tát kia vào nhà mình xin đi vệ sinh nhờ gì đó. Mẹ mình ra nói, bà ấy chửi lại. Xong về nói chị kia sang tận nhà chửi mẹ mình. Sáng nay ra lại chửi tiếp. Thế là ông ấy biết, đi sang tát nó đấy".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, giải quyết.

Chi Nguyễn (t/h)