Sốc nhiệt do nắng nóng, một người phụ nữ ở Quảng Ninh nguy kịch

Mới đây, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bệnh nhân sốc nhiệt do nắng nóng.

Được biết, bệnh nhân là nữ, 49 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ninh, được Bệnh viện tuyến dưới chuyển lên trong tình trạng nguy kịch.

TS Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng rối loạn ý thức, rối loạn đông máu, tụt huyết áp, tổn thương gan, thận, tim...

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiệt, nghi ngờ hôn mê do hít khói, ngộ độc khí CO.

Người lao động mưu sinh dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, trong thời tiết nắng nóng bệnh nhân lại cùng người nhà lên nương, đốt nương dẫn đến hậu quả là đám cháy lan nhanh ngoài tầm kiểm soát. Khi cố gắng dập lửa trong thời gian kéo dài, bệnh nhân bị sức nóng của lửa và nhiệt độ làm cho say nắng, say nóng và nhanh chóng rơi vào hôn mê...

Được biết, đến thời điểm hiện tại, sau khi được điều trị bệnh nhân đã qua tình trạng nặng, các chức năng tim, thận trở về bình thường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, hôm nay nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đã xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, vùng núi phía Tây của Trung Bộ có nơi 41 - 42 độ C.

Các nơi khác của Bắc Bộ cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 55 độ C trong đợt nắng nóng kỷ lục ở miền Bắc

TS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo, nếu phải làm việc, đi lại ở ngoài trời trong thời tiết nắng nóng như thời tiết vài ngày nay sẽ rất dễ gây ra tình trạng say nắng, sốc nhiệt, trụy tim mạch, tổn thương đa tạng.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo, người dân cần hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nóng. Khi bắt buộc phải đi ra đường thì cần đội mũ, mặc quần áo kín, đeo kính, khẩu trang, uống nhiều nước. Ngay cả ở trong nhà cũng cần chú ý để nhiệt độ trong phòng không quá chênh lệch so với môi trường bên ngoài...

