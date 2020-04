Sóc Sơn: Công an xã cắm chốt từng đường làng, ngõ xóm để chống dịch

Thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND TP Hà Nội, Mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an TP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố; Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Đông Xuân đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể đặc biệt lực lượng công an xã luôn bảo đảm an ninh trật tự tại các khu tập trung như chợ dân sinh, các cửa hàng…

Lực lượng công an xã Đông Xuân họp triển khai công việc tuần tra.

Cùng với đó, Công an xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ cách ly toàn xã hội, không ra đường khi không có việc thực sự cần thiết, đeo khẩu trang khi ra đường. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Đồng thời, công an xã Đông Xuân phối hợp các lực lượng đã tổ chức tuần tra từng đường làng, ngõ xóm, nhắc nhở người dân tự giác chấp hành cách ly toàn xã hội và đeo khẩu trang khi ra đường...

Từ ngày 1/4 đến nay, tổ công tác của Công an xã Đông Xuân đã tổ chức tuần tra, khép kín địa bàn, các cán bộ chiến sĩ đến từng đường làng ngõ xóm tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành cách ly toàn xã hội để phòng dịch Covid 19.

Ông Lê Văn Đông (Phó chủ tịch UBND xã Đông Xuân) cho Biết: "Sau khi lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã có nhiều thay đổi tích cực, nghiệp vụ chuyên nghiệp hơn so với công an xã trước đây, các tệ an xã hội giảm so với thời gian trước đây".

Trong quá trình tuyên truyền, vận động, lực lượng Công an xã Đông Xuân đã xử lý nghiêm một số trường hợp cố tình vi phạm.

Sức khỏe Cộng đồng, trong chiều 10/4 các hoạt động Theo ghi nhận của phóng viên, trong chiều 10/4 các hoạt động kinh doanh trên địa bàn xã Đông Xuân đã tạm dừng, lượng người đi lại trong khu vực rất hạn chế. Đặc biệt người dân chấp hành tốt về phòng chống dịch như đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, các chợ dân sinh trên địa bàn xã đều có lực lượng công an xã kiểm tra, giải tỏa, nhắc nhở, tuyên truyền các điểm tập trung đông người…

Ngoài ra không để tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh gia tăng hoạt động, Công an xã Đông Xuân đã thành lập các Tổ tuần tra, kiểm soát, luân phiên tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, bảo đảm giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự. Có thể nhận thấy, tại xã Đông Xuân, từ chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và lực lượng chức năng đến người dân, tất cả đang thể hiện sự đồng lòng trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Đại úy Trần Công Hoan (trưởng công an xã Đông Xuân) tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành cách ly toàn xã hội để phòng dịch Covid 19.

Đại úy Trần Công Hoan (trưởng công an xã Đông Xuân) cho biết: "Công an xã Đông Xuân đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của công an TP Hà Nội, Công an Huyện Sóc Sơn, Huyện ủy Sóc Sơn, UBND Huyện Sóc Sơn, UBND xã Đông Xuân qua đó Công an xã đã xây dựng và triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn... Công an xã đã thành lập tổ liên ngành tuần tra khép kín địa bàn tại. Khi phát hiện người điều khiển phương tiện sẽ tiến hành kiểm tra, đồng thời đo thân nhiệt, nếu ra đường vì lý do không cần thiết sẽ tiến hành xử phạt. Các vi phạm không đeo khẩu trang ra đường, buôn bán chợ cóc, các cửa hàng không thiết yếu mở cửa... đều được tăng cường xử lý”.

Đại úy Trần Công Hoan cho hay, tính từ ngày 1/4 đến nay (10/4), Công an xã Đông Xuân đã tiến hành xử phạt 4 trường hợp người dân không đeo khẩu trang khi ra đường trong đợt dịch Covid-19, tổng số tiền phạt là 800.000 nghìn đồng.

Trần Vũ - Hoàng Nguyên