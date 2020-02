Sóc Sơn-Hà Nội: Bến bãi không phép coi lệnh của chính quyền như không

Sức khỏe Cộng đồng về việc bãi tập kết VLXD của ông Nguyễn Đình Ban hoạt động không phép, gây ảnh hưởng môi trường xung quanh và Người dân ở thôn Cốc Lương, xã Tân Hưng phản ánh với Báovề việc bãi tập kết VLXD của ông Nguyễn Đình Ban hoạt động không phép, gây ảnh hưởng môi trường xung quanh và Sức Khỏe của người dân địa phương. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại “làm ngơ” và không có biện pháp xử lý nào.





Bãi tập kết kinh doanh VLXD trái phép của ông Nguyễn Đình Ban tại thôn Cốc Lương, xã Tân Hưng.





Một người dân sống tại địa phương bức xúc: “Mỗi lần các xe chở cát sỏi chạy qua đê và đường dân sinh của thôn xóm là cuốn theo bụi mịt mù phủ khắp mặt đường và nhà cửa, vừa ô nhiễm, vừa gây mất an toàn giao thông”.





Cũng theo người dân, các hoạt động được làm công khai nhưng không thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng cũng như chính quyền tại sở đến kiểm tra và giám sát.

Theo ghi nhận của phóng viên, bãi tập kết VLXD này nằm ngoài đường đê Lương Phúc (thuộc địa phận thôn Cốc Lương), rộng hàng nghìn m2, nằm trên đất nông nghiệp và có dấu hiệu lấn chiếm hành lang đê điều. Tại đây ngoài những cồn cát sỏi và các công trình tạm còn có rất nhiều máy móc và xe tải chở cát đang hoạt động.

Bãi tập kết VLXD nằm trên đất nông nghiệp, lẫn chiếm hàng lang đê.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nghị (chủ tịch UBND xã Tân Hưng) thừa nhận bãi tập kết VLXD ở thôn Cốc Lương không có giấy phép hoạt động và đã tồn tại nhiều năm nay. Trong buổi làm việc, ông Nghị thừa nhận trách nhiệm thuộc về UBND xã Tân Hưng.

“Bãi tập kết VLXD là đất ven sông, đất công của xã hợp đồng để sản xuất nông nghiệp. Sau khi bãi bị chuyển thành bãi tập kết VLXD, xã đã thanh lý hợp đồng.” Ông Nghị cho biết thêm.





Biên bản kiểm tra của UBND xã Tân Hưng ngày 5/6/2019 nêu: “Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác xác minh số lượng cát, sỏi, máy móc tại bãi trung chuyển vật liệu như: Cát sử dụng tại bãi trung chuyển có 130m3 và sỏi là 25m3, có 1 máy múc, 1 xe đang vận chuyển cát sỏi khỏi bãi… UBND xã Tân Hưng yêu cầu ông Nguyễn Đình Ban thu dọn, giải tỏa toàn bộ số nguyên vật liệu và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trước ngày 15/6/2019.”





Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của PV báo Sức khỏe Cộng đồng ngày 13/2, bãi này vẫn chưa được xử lý bất chấp quyết định xử phạt và yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu đã được ban hành.





Hoạt động công khai nhưng chính quyền lại tỏ ra “bất lực”? Vậy đến bao giờ, bụi, tiếng ồn và ô nhiễm môi trường mới chấm dứt ở đây? Ai đang “chống lưng” để sai phạm có thể đứng vững nhiều năm nay?

Báo Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin…





Vũ Tiến - Thu Phương