Sóc Sơn-Hà Nội: Chính quyền đã thu lại đất, doanh nghiệp vẫn cứ mở bến bãi hoạt động

Sức khỏe Cộng đồng nhận được phản ánh về việc bãi tập kết VLXD của ông Nguyễn Văn Vinh tại Khu Soi Vạn, thôn Lương Phúc (xã Việt Long, Sóc Sơn) ngang nhiên hoạt động không phép, ảnh hưởng đến cuộc sống dân sinh nhưng chính quyền địa phương không xử lý. Nguy cơ ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nhận được phản ánh về việc bãi tập kết VLXD của ông Nguyễn Văn Vinh tại Khu Soi Vạn, thôn Lương Phúc (xã Việt Long, Sóc Sơn) ngang nhiên hoạt động không phép, ảnh hưởng đến cuộc sống dân sinh nhưng chính quyền địa phương không xử lý. Nguy cơ ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn tai nạn giao thông là thực trạng người dân địa phương đang ngày ngày phải hứng chịu.





Bãi tập kết vật liệu xây dựng rộng lớn không phép của ông Nguyễn Văn Vinh.





Một người dân sống tại địa phương cho biết: “Bãi tập kết vật liệu xây dựng nhà ông Nguyễn Văn Vinh đã tồn tại từ nhiều năm nay. Mỗi khi xe chở vật liệu đi ra lao nhanh, cát, đá, sỏi rơi vãi ra khắp đường, gây mất an toàn giao thông và bụi bặm”.





Cũng theo người dân, các hoạt động được làm công khai nhưng không thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng cũng như chính quyền sở tại đến kiểm tra và giám sát.





Theo ghi nhận của phóng viên, bãi tập kết VLXD này nằm ngoài đường đê Lương Phúc (thuộc địa phận Khu Soi Vạn thôn Lương Phúc, xã Việt Long), rộng hàng nghìn m2 với hàng nghìn m3 cát sỏi cùng máy xúc và có dấu hiệu lấn chiếm hành lang đê điều.

Bãi tập kết VLXD nằm trên đất nông nghiệp





Một cán bộ địa chính xã Việt Long cho biết: “Trước đây ông Vinh cũng có ý định xin được cấp phép bãi tập kêt vật liệu xây dựng nhưng điều kiện không đủ đảm bảo nên không đươc cấp phép. UBND xã đã thanh lý hợp đồng yêu cầu giải tỏa nhưng ông Vinh không giải tỏa mà vẫn hoạt động”.





Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Chuyền (chủ tịch UBND xã Việt Long) thừa nhận bãi tập kết VLXD ở thôn Lương Phúc không có giấy phép hoạt động và đã tồn tại nhiều năm nay. Trong buổi làm việc, ông Chuyền thừa nhận trách nhiệm thuộc về UBND xã Việt Long.





“Bãi tập kết VLXD thôn Lương Phúc nằm trên đất nông nghiệp. Xã cho thầu để sản xuất nông nghiệp. Nhưng sau khi ông Vinh chuyển thành bến bãi tập kết VLXD, xã đã thanh lý hợp đồng từ đầu năm 2019” , ông Chuyền cho biết thêm.

Ông Nguyễn Ngọc Chuyền cung cấp 1 văn bản có nội dung chấm dứt và thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên chính quyền có kiểm tra xử lý hay không thì ông Chuyền không cung cấp.





Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin…

Vũ Tiến