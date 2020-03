Sóc Sơn-Hà Nội: Công an chính quy cấp xã triệt phá được nhiều tệ nạn xã hội

Sau khi triển khai mô hình công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, tình hình an ninh trật tự tại xã Hồng Kỳ (Sóc Sơn, Hà Nội) có nhiều thay đổi tích cực.

Hồng Kỳ là một trong các xã trọng điểm về An ninh - trật tự của huyện Sóc Sơn (Hà Nội), với dân cư đông cùng địa bàn rộng và có tỉnh lộ 35 chạy qua, đóng địa bàn là nhiều cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là gần khu xử lý chất thải Nam Sơn… Do vậy, tình hình An ninh - trật tự, An toàn giao thông tại đây tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Lực lượng công an xã Hồng Kỳ họp triển khai công việc tuần tra.

Sau gần 4 tháng đưa lực lượng Công an chính quy về công tác tại xã, tình hình an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội của địa phương đã có những chuyển biến đáng kể. Mặc dù bước đầu còn gặp không ít khó khăn, vất vả, từ việc chưa nắm sát địa bàn đến những đặc thù về địa bàn, văn hoá… nhưng Công an xã Hồng Kỳ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, nổ lực, nhanh chóng nắm bắt địa bàn, đối tượng…

Công an xã Hồng Kỳ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ tháng 12/2019 đến nay, Công an xã Hồng Kỳ (Sóc Sơn) đã bắt, xử lý nhiều vụ tệ nạn xã hội, qua đó đã đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho người dân trên địa bàn; được các cấp, các ngành và Nhân dân đánh giá cao.

Đặc biệt ngày 08/01 vừa qua tổ tuần tra của công an xã Hồng Kỳ trong quá trình tuần tra trên địa bàn xã đã phát hiên một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, bằng các nghiệp vụ tổ tuần tra đã kiểm tra và thu giữ 1 gói heroin có khối lượng 0,349g và đã bàn giao cho công an huyện Sóc Sơn xử lý.

Trung tá Lê Thành Nam (Trưởng Công an xã Hồng Kỳ) cho biết: Sau khi Công an chính quy về tiếp nhận địa bàn tình hình an ninh và trật tự đảm bảo tuyệt đối an toàn, những vụ việc hình sự trước đây như trộm cắp nhỏ lẻ, trật tự an toàn giao thông đã giảm rõ rệt, những vi phạm về trật tự công cộng trước đây chưa được xử lý, vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, chúng tôi đã chủ động tham mưu cho UBND xã Hồng Kỳ xử lý.

“Ngoài ra trên địa bàn cũng có khu liên hiệp xử lí rác thải Nam Sơn là một trong địa bàn rất nhạy cảm, phức tạp và trọng điểm của toàn thành phố. Chúng tôi đã tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân và kí cam kết. Vận động nhân dân trong việc phòng chống tội phạm. Đặc biệt công tác đảm bản an ninh nắm tình hình liên quan đến việc người nước ngoài tạm trú, lưu trú trong địa bàn quản lí. Bám chắc những văn bản quy định Pháp luật để trong thời gian tới chúng tôi có thể thay đổi và hoạt động tích hơn nữa”. - Trung tá Lê Thành Nam cho biết thêm.

Trần Vũ