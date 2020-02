Phát hiện trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 tới 2 lần tại Hàn Quốc

Ngày 29/2, Hàn Quốc tiết lộ thông tin gây sốc khi thông báo trường hợp đầu tiên tái dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại nước này đang tăng nhanh chóng mặt từng ngày.

Báo Yonhap đưa thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho hay, một người phụ nữ 73 tuổi được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 lần thứ 2 sau khi đã xuất viện khoảng 1 tuần.



Lần thứ nhất bệnh nhân này được phát hiện dương tính là hồi đầu tháng 2. Bà đã được nhập viện điều trị khỏi bệnh và đủ điều kiện xuất viện hôm 22/2.

Nhân viên y tế Hàn Quốc tẩy trùng một khu vực ở thành phố Daegu. Ảnh: AFP.



Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau tức ngày 27/2, bà bắt đầu có dấu hiệu mắc bệnh trở lại. Các dấu hiệu cảm sốt tương tự như lần thứ nhất nên bà chủ động tìm tới Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau tức ngày 27/2, bà bắt đầu có dấu hiệu mắc bệnh trở lại. Các dấu hiệu cảm sốt tương tự như lần thứ nhất nên bà chủ động tìm tới cơ sở y tế . Kết quả xét nghiệm hôm 28/2, cho thấy bà dương tính với SARS-CoV-2 lần thứ 2.



Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận trường hợp tái nhiễm virus corona chủng mới sau khi xuất viện.



Người phụ nữ này cho biết bà không đi du lịch nước ngoài. Trong nhà chỉ có con trai và con dâu bà từng di chuyển tới tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cả 2 người này sau đó đều được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2.

Bà khai báo với giới chức y tế địa phương rằng luôn ở trong nhà sau khi được xuất viện. Hiện các chuyên gia đang bắt tay vào tìm hiểu nguồn lây bệnh khiến bà tái nhiễm chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

Nhân viên từ một công ty dịch vụ khử trùng vệ sinh một khu chợ truyền thống ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/2. Ảnh: Reuters.



Trong một diễn biến khác, số ca mắc SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc đang tăng lên với tốc độ khó lường. Sáng 29/2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn quốc (KCDC) công bố trong ngày 28/2, nước này đã ghi nhận 594 ca mắc mới.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan này tiếp tục thông báo ghi nhận thêm 219 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong nửa ngày 29/2. Như vậy hiện tại, tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc đã tăng lên 3.150 và 17 ca tử vong vì COVID-19.



Theo KCDC, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận tới 813 ca nhiễm mới, cao hơn nhiều so với 571 ca nhiễm mới được ghi nhận ngày trước đó.

KCDC nhận định thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng ở Hàn Quốc bắt đầu từ sau thánh lễ ngày 16/2 tại nhà thờ của Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu.



Cụ thể, một nữ tín đồ 61 tuổi bị mắc bệnh đã tham gia thánh lễ tại nhà thờ, tiếp xúc với hàng ngàn người dù xuất hiện triệu chứng. Ước tính bệnh nhân này đã lây bệnh cho hơn 50 người khác.

Còn theo Yonhap, các chuyên gia dịch tễ Hàn Quốc cảnh báo số ca nhiễm mới có thể tiếp tục tăng mạnh trong vài ngày tới khi nhà chức trách nước này tiến hành xét nghiệm với 210.000 thành viên của giáo phái Shincheonji. Việc xét nghiệm cho số lượng lớn người như vậy cần thêm thời gian và các yếu tố cơ sở vật chất cũng như chuyên môn.

Hà Ly (t/h)